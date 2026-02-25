Disparam a partir de carro em andamento e são apanhados pela PSP em Setúbal 

Daniela Rodrigues | Sofia Garcia
Há 1h e 3min
PSP

A partir de um carro em circulação foram feitos vários disparos com recurso a armas de fogo na manhã desta quarta-feira em Setúbal. O alerta foi dado as 8:00. 

O incidente ocorreu na Avenida Francisco Fernandes onde, segundo apuraram a TVI e CNN Portugal, os ocupantes de uma viatura terão efetuado os disparos. Não há registo de feridos. 

A viatura foi posteriormente intercetada pelas autoridades, encontrando-se dois suspeitos no seu interior. Durante a revista ao veículo e aos ocupantes, não foi encontrada qualquer arma de fogo nem invólucros de munições.

Testemunhas no local confirmaram a identidade dos suspeitos como sendo os autores dos disparos.

Os dois suspeitos estão a ser ouvidos pelas autoridades.

Vários disparos foram efetuados a partir de um carro em circulação numa avenida de Setúbal, na manhã desta quarta-feira. A viatura foi intercetada e dois suspeitos estão a ser ouvidos pelas autoridades

Vários disparos com recurso a armas de fogo foram efetuados a partir de um carro em circulação na manhã desta quarta-feira, em Setúbal. O alerta foi dado pelas 08:00.

O incidente ocorreu na Avenida Francisco Fernandes, onde, segundo apuraram a TVI e a CNN Portugal, os ocupantes de uma viatura terão efetuado os disparos. Não há registo de feridos.

A viatura foi posteriormente intercetada pelas autoridades, encontrando-se dois suspeitos no seu interior. Durante a revista ao veículo e aos ocupantes, não foi encontrada qualquer arma de fogo nem invólucros de munições.

Segundo apuraram a TVI e a CNN Portugal, este incidente estará ligado à morte de uma criança de nove anos, no Bairro Azul da Bela Vista, na noite de passagem de ano. Nessa altura, a criança e um irmão, de 15 anos, foram atingidos alegadamente de forma acidental por um disparo efetuado por um jovem de 21 anos que estaria a tentar desencravar uma caçadeira. O menino acabou por morrer. O jovem encontra-se em prisão preventiva.

Desde esse dia, elementos da comunidade cigana, sobretudo familiares da vítima, terão imposto que toda a família do arguido abandonasse Setúbal — algo que foi cumprido na altura. Recentemente, alguns familiares do jovem terão regressado ao bairro e, ao que tudo indica, os disparos desta manhã terão ocorrido na sequência dessa situação.

Testemunhas no local confirmaram às autoridades a identidade dos dois suspeitos como sendo os autores dos disparos. Os dois suspeitos estão a ser ouvidos pelas autoridades.

Temas: Setubal Disparos Detidos PSP

Crime e Justiça

Montemor-o-Novo. Homem esfaqueia e tenta asfixiar a mulher enquanto dormia

Há 22 min

Ex-autarca de Oliveira de Azeméis nega crimes de prevaricação

Há 26 min
04:01

Tiroteio na Rua do Bem Formoso faz três feridos, um em estado crítico

Há 28 min

Disparam a partir de carro em andamento e são apanhados pela PSP em Setúbal 

Há 1h e 3min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

23 fev, 15:00

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

Ontem às 16:13

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

Ontem às 16:34

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Ontem às 07:00

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

Ontem às 12:41

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

Euromilhões: eis a chave que vale 142 milhões de euros

Ontem às 20:17

Gouveia e Melo garante que "a Rússia vai levar a sério a Europa": "Bastam 200 ou 300 ogivas nucleares para destruir" um território

Ontem às 23:19

Depois de ser insultado de anão, Prestianni não foi racista, foi homofóbico: esta é a defesa do jogador do Benfica

Ontem às 18:45

Era o chefe dos assassinos mas precisava de se casar com Rosalinda para ascender no cartel: quem foi "El Mencho"

Ontem às 10:24

Tiroteio em Lisboa faz três feridos

Hoje às 07:18

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

Ontem às 23:46