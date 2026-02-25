Disparam a partir de carro em andamento e são apanhados pela PSP em Setúbal 

Há 1h e 3min

A viatura foi posteriormente intercetada pelas autoridades, encontrando-se dois suspeitos no seu interior. Durante a revista ao veículo e aos ocupantes, não foi encontrada qualquer arma de fogo nem invólucros de munições.

Vários disparos foram efetuados a partir de um carro em circulação numa avenida de Setúbal, na manhã desta quarta-feira. A viatura foi intercetada e dois suspeitos estão a ser ouvidos pelas autoridades

Vários disparos com recurso a armas de fogo foram efetuados a partir de um carro em circulação na manhã desta quarta-feira, em Setúbal. O alerta foi dado pelas 08:00.

Segundo apuraram a TVI e a CNN Portugal, este incidente estará ligado à morte de uma criança de nove anos, no Bairro Azul da Bela Vista, na noite de passagem de ano. Nessa altura, a criança e um irmão, de 15 anos, foram atingidos alegadamente de forma acidental por um disparo efetuado por um jovem de 21 anos que estaria a tentar desencravar uma caçadeira. O menino acabou por morrer. O jovem encontra-se em prisão preventiva.

Desde esse dia, elementos da comunidade cigana, sobretudo familiares da vítima, terão imposto que toda a família do arguido abandonasse Setúbal — algo que foi cumprido na altura. Recentemente, alguns familiares do jovem terão regressado ao bairro e, ao que tudo indica, os disparos desta manhã terão ocorrido na sequência dessa situação.

Testemunhas no local confirmaram às autoridades a identidade dos dois suspeitos como sendo os autores dos disparos. Os dois suspeitos estão a ser ouvidos pelas autoridades.