Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Caixotes do lixo incendiados durante a madrugada em várias ruas de Setúbal

Daniela Rodrigues
Há 1h e 17min
PSP (Foto: Facebook PSP)

PSP tomou conta da ocorrência e estabeleceu contacto com a Polícia Judiciária

Vários ecopontos e contentores do lixo foram incendiados durante a madrugada desta terça-feira, em diferentes artérias de Cruz de Pau e Setúbal, obrigando à intervenção dos meios de emergência e das autoridades policiais.

Os incêndios ocorreram entre as 04:00 e as 07:00, tendo os meios policiais enviados para o local confirmado a existência de vários focos de fogo em ecopontos e caixotes do lixo, distribuídos por quatro ruas distintas.

Um dos incêndios, registado na Avenida Jaime Cortesão, provocou ainda danos materiais numa viatura devido à propagação das chamas.

A PSP tomou conta da ocorrência e estabeleceu contacto com a Polícia Judiciária, que deverá deslocar-se ao local para investigar as circunstâncias dos incêndios e apurar uma eventual origem criminosa.

Temas: Setúbal Contentores do lixo Incêndio PSP Polícia Judiciária
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Estudante universitário detido por suspeita de violação após festa académica na Covilhã

Há 7 min

Portugal tem a duração média da pena de prisão mais longa da Europa

Há 34 min

Caixotes do lixo incendiados durante a madrugada em várias ruas de Setúbal

Há 1h e 17min

Seixal: Assaltam restaurante, abalroam carro da PSP e fogem em contramão

Há 1h e 48min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Ontem às 07:00

Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora

Ontem às 09:49

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Precisamos de uma reforma laboral? “Quando se atrasam as transformações, aceleram-se as revoluções”

17 mai, 22:00

Encontrados os corpos de quatro mergulhadores desaparecidos nas Maldivas

Ontem às 11:59

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

17 mai, 21:00

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

17 mai, 13:00

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

17 mai, 09:00

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00