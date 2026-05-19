Caixotes do lixo incendiados durante a madrugada em várias ruas de Setúbal

Há 1h e 17min

PSP tomou conta da ocorrência e estabeleceu contacto com a Polícia Judiciária

Vários ecopontos e contentores do lixo foram incendiados durante a madrugada desta terça-feira, em diferentes artérias de Cruz de Pau e Setúbal, obrigando à intervenção dos meios de emergência e das autoridades policiais.

Os incêndios ocorreram entre as 04:00 e as 07:00, tendo os meios policiais enviados para o local confirmado a existência de vários focos de fogo em ecopontos e caixotes do lixo, distribuídos por quatro ruas distintas.

Um dos incêndios, registado na Avenida Jaime Cortesão, provocou ainda danos materiais numa viatura devido à propagação das chamas.

A PSP tomou conta da ocorrência e estabeleceu contacto com a Polícia Judiciária, que deverá deslocar-se ao local para investigar as circunstâncias dos incêndios e apurar uma eventual origem criminosa.