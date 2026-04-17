Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Barreiro: homem apanhado em flagrante a atacar mulher com uma navalha 

Daniela Rodrigues
Há 50 min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Incidente ocorreu na Rua das Naus

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um homem foi detido pela PSP no Barreiro, no distrito de Setúbal, por suspeitas de violência doméstica, após agredir uma mulher na via pública.

O incidente ocorreu na Rua das Naus, junto à zona conhecida como “praia de Copacabana”. 

 A CNN Portugal sabe que os agentes intercetaram o suspeito em flagrante delito enquanto este utilizava uma navalha para cortar o cabelo da vítima.

A mulher apresentava ainda cortes no braço direito, tendo recebido assistência no local.

O suspeito foi prontamente detido pela polícia, ficando agora à disposição das autoridades judiciais.

As circunstâncias do caso estão a ser investigadas.

Temas: Setúbal Agressão Violência doméstica
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

