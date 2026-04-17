Barreiro: homem apanhado em flagrante a atacar mulher com uma navalha 

Incidente ocorreu na Rua das Naus
Um homem foi detido pela PSP no Barreiro, no distrito de Setúbal, por suspeitas de violência doméstica, após agredir uma mulher na via pública.
O incidente ocorreu na Rua das Naus, junto à zona conhecida como “praia de Copacabana”.
A CNN Portugal sabe que os agentes intercetaram o suspeito em flagrante delito enquanto este utilizava uma navalha para cortar o cabelo da vítima.
A mulher apresentava ainda cortes no braço direito, tendo recebido assistência no local.
O suspeito foi prontamente detido pela polícia, ficando agora à disposição das autoridades judiciais.
As circunstâncias do caso estão a ser investigadas.