Sérvia confirma que tem mísseis de cruzeiro supersónicos chineses. Croácia alerta NATO

CNN Portugal , MCC
Há 37 min
Bandeira da Sérvia (Getty Images)

 

 

 

 

Primeiro-ministro sérvio garante que o investimento foi feito apenas "para defender o país"

A Sérvia confirmou esta sexta-feira que tem na sua posse mísseis de cruzeiro supersónicos de origem chinesa. O anúncio foi feito pelo presidente do país, Aleksandar Vučić, depois de, no início desta semana, terem circulado nas redes sociais imagens desses mísseis instalados em aviões de combate sérvios. 

As fotografias mostram o que especialistas identificam como mísseis CM-400 AKG, fabricados pela China, montados em caças MiG-29 de fabrico russo. São mísseis considerados extremamente rápidos e, segundo alguns analistas, podem mesmo atingir velocidades próximas das hipersónicas. 

Questionado pela televisão estatal sérvia, Aleksandar Vučić confirmou a existência do armamento no arsenal do país, mas recusou divulgar detalhes. "Temos coisas que não mostramos", afirmou, acrescentando que a Sérvia já possui "um número significativo" destes sistemas e que pretende reforçar ainda mais esse arsenal. O presidente sublinhou ainda que são equipamentos "extremamente caros" e "muito eficazes". 

Perante a confirmação, o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, mostrou-se "preocupado" com a presença de mísseis chineses em território vizinho e anunciou que o país vai alertar a NATO para "este tipo de armamento, novo no arsenal do exército sérvio". Em resposta, Aleksandar Vučić garante que "fará de tudo" para manter as boas relações com a NATO e diz que o recente investimento foi feito apenas "para defender o país".

Apesar de ser candidata à adesão à União Europeia, a Sérvia continua fora da NATO. Posiciona-se como um país militarmente neutro e por isso tem, cada vez mais, vindo a investir na sua defesa. Entre as aquisições mais recentes destaca-se a encomenda de 12 caças Dassault Rafale à Dassault Aviation, num contrato avaliado em cerca de 2,7 mil milhões de euros. 

Temas: Sérvia Mísseis de cruzeiro supersónicos chineses Croácia NATO Mísseis CM-400 AKG

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