Infarmed suspende venda de vários lotes do antidepressivo Sertralina toLife

Agência Lusa , CM
Há 1h e 28min
Infarmed

Autoridade Nacional do Medicamento determinou ainda a suspensão imediata da comercialização de dez lotes dos medicamentos Tenormin, usados no tratamento da hipertensão

A autoridade nacional do medicamento suspendeu a comercialização de nove lotes do fármaco antidepressivo Sertralina toLife, por terem sido detetados valores elevados de uma impureza, segundo uma circular da autoridade nacional do medicamento.

O Infarmed refere que a Towa Pharmaceutical irá proceder à recolha voluntária de nove lotes referentes aos medicamentos Sertralina toLife 50 e 100 miligramas, comprimidos revestidos por película, “por ter sido detetada uma impureza acima do limite aceitável”.

Noutra circular informativa, também publicada no site, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde determina a suspensão imediata da comercialização de dez lotes dos medicamentos Tenormin, Atenolol 50 mg e 100 mg comprimidos revestidos por película, usados no tratamento da hipertensão.

Segundo o Infarmed, a empresa Pharmanovia vai proceder à recolha voluntária destes lotes devido a ter sido detetada “a omissão” no Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo, a referência à reação adversa “depressão”.

A autoridade do medicamento apela às entidades que possuam estes lotes de medicamento em stock para que não os vendam, dispensem ou administrem, devendo proceder à sua devolução.

“Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a estes lotes não devem interromper o tratamento” e, logo que possível, devem consultar o médico para que possa analisar a necessidade ou não da substituição por um medicamento alternativo.

