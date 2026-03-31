Serralves entre os 100 museus mais visitados do mundo no ano passado

Há 1h e 13min

De acordo com uma lista de uma publicação internacional especializada, o Museu de Serralves é o único português que entra nesta lista liderada pelo Museu do Louvre, em Paris

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, ocupa o 84.º lugar na lista dos 100 museus mais visitados do mundo em 2025, com 902 mil visitantes, segundo um balanço estatístico da publicação The Art Newspaper.

De acordo com a lista da publicação internacional especializada em arte contemporânea, o Museu de Serralves é o único português que entra nesta lista liderada pelo Museu do Louvre, em Paris, com nove milhões de entradas, seguido pelos Museus do Vaticano, com 6,9 milhões e, em terceiro lugar, o Museu Nacional da Coreia do Sul, com 6,5 milhões.

Entre a centena de museus com mais afluência surgem também quatro do Brasil: em 64.º lugar o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), com 1,19 milhões de entradas, em 67.º o Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro, com 1,14 milhões, em 69.º o Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte, com 1,12 milhões, e em 94.º lugar a Pinacoteca de São Paulo com 820 mil visitantes.

No Brasil, o texto de análise dos números aponta que os museus "registaram um sucesso notável em 2025, com o MASP a duplicar a afluência, e aumentos significativos no Instituto Tomie Ohtake, Instituto Moreira Salles e Casa Fiat de Cultura", enquanto os centros culturais do Banco do Brasil "mantiveram números estáveis com exposições de arte brasileira".

Os dados recolhidos pelo The Art Newspaper "mostram que, de um modo geral, os museus de arte continuam tão populares como sempre, com muitos dos maiores museus a continuarem a acolher milhões de pessoas todos os anos", numa soma de mais de 200 milhões de visitas aos 100 principais museus da lista, "um valor ainda ligeiramente abaixo dos 230 milhões registados em 2019, mas muito distante dos 54 milhões de 2020".

A afluência aos museus na Europa continental registou estabilidade, com os principais espaços em França, Espanha e Itália a recuperarem das quebras da pandemia de covid-19, e a manterem números de visitantes consistentes, indica, com um crescimento caracterizado por "um ritmo constante e previsível ano após ano".

O Museu Britânico, em Londres, alcançou o quarto lugar na lista, com 6,4 milhões de entradas, o Metropolitano, em Nova Iorque, em quinto, com 5,9 milhões, e em sexto o Museu Estatal da Rússia, com cinco milhões. O Museu Nacional do Prado, em Madrid, registou 3,5 milhões de entradas, posicionando-se em 13.º lugar.

No panorama geral, surge uma "explosão de visitantes na América do Sul e Ásia, com o regresso em força dos impressionistas" nas exposições dos museus.

Globalmente, o The Art Newspaper sublinha que "a subida mais espetacular verificou-se na Coreia do Sul”, com mais 70% de visitantes no Museu Nacional da Coreia, em Seul, passando de 3,8 milhões em 2024 para 6,5 milhões em 2025.

Entretanto, o Museu nacional de Arte Moderna e Contemporânea, também em Seul, subiu 28%, atingindo os 2,1 milhões, refere o texto, comentando que "o fervor mundial pela cultura coreana está a traduzir-se em visitas aos museus, tanto por parte de locais como de estrangeiros".

Sobre a mais importante abertura de um museu de 2025 - o Grande Museu Egípcio, nos arredores do Cairo, que abriu portas oficialmente em novembro - "não foi possível obter números fiáveis de visitantes".

“A organização [do Grande Museu Egípcio] informou que estava a receber até 18.000 visitantes por dia, o que equivaleria a cerca de 6,5 milhões anualmente — sensivelmente o mesmo que o Museu Britânico", aponta a publicação.