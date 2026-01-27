Autarquia encerra acessos à Serra de Sintra devido à previsão de vento forte. Rajadas poderão atingir os 140 km/h

Agência Lusa , TFR
Há 59 min
Mau tempo (EPA)

Os acessos vão estar encerrados na “cancela na Azóia”, no percurso Urca para o Convento dos Capuchos e para a Peninha, nos cruzamentos da Azóia, da Portela e dos Capuchos

Os acessos à Serra de Sintra estão esta terça-feira encerrados desde as 19:00 para garantir “a segurança de pessoas e bens, mantendo-se esta limitação até que estejam reunidas as condições de segurança” para a reabertura, anunciou a autarquia sintrense.

A decisão de encerrar os acessos à serra devido à previsão de condições meteorológicas adversas foi tomada pelo presidente da autarquia, Marco Almeida, em articulação com os agentes de proteção civil de Sintra, e “visa garantir a proteção da população sintrense e dos visitantes”.

“As previsões meteorológicas apontam para ventos fortes, com rajadas que poderão atingir os 140 km/h. Estas condições aumentam significativamente o risco de queda de árvores e ramos, instabilidade de elementos soltos e fragilidade de estruturas”, referiu, em comunicado, a autarquia.

Os acessos vão estar encerrados na “cancela na Azóia”, no percurso Urca para o Convento dos Capuchos e para a Peninha, nos cruzamentos da Azóia, da Portela (para a Azóia) e dos Capuchos (para a Portela).

“O encerramento manter-se-á enquanto persistirem as condições meteorológicas adversas, sendo a situação acompanhada de forma permanente pelas entidades competentes”, que vão avaliando constantemente a segurança na área da serra, lê-se na nota.

A Câmara Municipal de Sintra reforçou o apelo à população para que respeite a sinalização existente e as orientações das autoridades, evitando deslocações para a Serra de Sintra durante o período crítico.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias – Ingrid e Joseph –, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira, com maior impacto entre as 03:00 e as 06:00, altura em que se prevê vento muito intenso, podendo as rajadas atingir os 140 quilómetros por hora.

Temas: Serra de Sintra Vento forte Acessos encerrados Proteção civil

