Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Serra da Estrela passa a integrar Reserva da Biosfera da UNESCO

Agência Lusa , PF
Há 38 min
Serra da Estrela (não mexer)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A candidatura foi promovida pela AGE - Associação Geopark Estrela, com coordenação científica de Helena Freitas, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra

A Serra da Estrela passa a integrar a Rede Mundial de Reservas da Biosfera, distinção atribuída pela UNESCO a territórios que conciliam "a conservação da natureza com o desenvolvimento humano sustentável".

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) adiantou, em comunicado, que a aprovação da candidatura foi anunciada esta sexta-feira na 38.ª sessão do Conselho Internacional de Coordenação do Programa Homem e Biosfera (MAB), que decorre no Centro de Convenções Itaipu Roga, em Hernandarias, Paraguai, desde 03 de junho.

Com esta aprovação, Portugal passa a contar com 14 Reservas da Biosfera da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), lembrou o ICNF.

Já a Serra da Estrela passa a deter duas designações UNESCO para o mesmo território: o Geopark Global UNESCO, reconhecido em julho de 2020, e agora a Reserva da Biosfera.

"Os dois estatutos serão geridos de forma integrada, numa lógica de governança conjunta que permitirá otimizar recursos humanos, financeiros e materiais", referiu o ICNF.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com o instituto, a nova Reserva da Biosfera da Estrela abrange uma área total de 2.372,99 quilómetros quadrados (km²), distribuída pelos seis municípios do Parque Natural da Serra da Estrela, Seia, Gouveia, Celorico da Beira, Guarda, Manteigas e Covilhã.

A Reserva da Biosfera da Estrela está estruturada em três zonas complementares: uma Zona Núcleo onde se concentram os valores naturais mais relevantes (212,55 km²), uma Zona Tampão de mediação ecológica (679,65 km²) e uma Zona de Transição dedicada às atividades humanas sustentáveis (1.480,80 km², correspondendo a 62% da reserva).

A candidatura foi promovida pela AGE - Associação Geopark Estrela, com coordenação científica de Helena Freitas, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra.

O ICNF realçou que a iniciativa resultou "de um amplo processo participativo que envolveu autarquias, sociedade civil, comunidade educativa e organizações ambientais, tendo como base o Plano de Cogestão do Parque Natural, aprovado em novembro de 2024".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Esta designação não é apenas um reconhecimento internacional, é um compromisso ativo com os objetivos globais de conservação da biodiversidade inscritos no Quadro Global de Biodiversidade Kunming-Montreal, e uma oportunidade para afirmar a Serra da Estrela como referência nacional e internacional em práticas inovadoras de sustentabilidade e educação ambiental", salientou ainda o ICNF.

Já a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, realçou que o reconhecimento é "uma oportunidade para reforçar a sustentabilidade da Serra da Estrela, colocando a inovação e a educação ambiental ao serviço das comunidades e das gerações futuras".

Numa nota divulgada pelo ministério, Maria da Graça Carvalho destacou "o forte envolvimento dos autarcas e da sociedade civil, que tanto contribuíram para o sucesso do projeto, o papel da Associação Geopark Estrela, que promoveu a candidatura, e da professora Helena Freitas, que assegurou a sua coordenação científica".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Serra da Estrela Unesco Reserva da Biosfera
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Viagens

Serra da Estrela passa a integrar Reserva da Biosfera da UNESCO

Há 38 min

Porque estão centenas de "bruxas modernas" a viajar para um antigo templo na Turquia?

Ontem às 17:00

Finlândia esconde barra de ouro de 20 mil euros para os turistas encontrarem

3 jun, 09:58

Esta ilha paradisíaca está assombrada por uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial

30 mai, 15:00
Mais Viagens

Na SELFIE

Casamento de Bruno Savate: noivos levam convidados à loucura com dança!

Há 50 min

Jéssica Vieira lança-se como cantora... e já pode ouvir um excerto do tema de estreia!

Há 1h e 13min

Nucha toma "a pior decisão" de sempre: "Que Deus nos atenue esta dor imensa e nos dê forças"

Há 1h e 19min

Casamento de Bruno Savate: não vai acreditar em como o noivo entrou no enlace!

Há 1h e 44min

Ana Sousa chora morte: "Foi uma pessoa marcante no meu crescimento"

Há 1h e 50min

Casamento de Bruno Savate: noivo faz alteração no look para o copo-de-água!

Há 2h e 6min

Mais Lidas

Jovem de 16 anos baleado nas Festas de Tires

Hoje às 06:46

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

Hoje às 14:56

Ambulâncias, carrinhas dos correios ou carrinhas de pão: é desta forma que a Rússia está a transportar combustível para a frente de combate

Hoje às 08:35

"Vou revelar um grande segredo militar de Estado": Putin explica por que lançou um míssil Oreshnik contra a Ucrânia

Hoje às 09:15

Ucrânia exibiu ao mundo o seu novo lançador de drones. Quatro dias depois, a Rússia destruiu-o

Hoje às 09:55

Porque estão centenas de "bruxas modernas" a viajar para um antigo templo na Turquia?

Ontem às 17:00

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

Ontem às 12:23

Ator James Handy morto à facada em Los Angeles

Hoje às 09:23

Putin não gostou que Zelensky mencionasse a sua idade na carta aberta e tem uma mensagem para os soldados russos: "Trabalhem, irmãos"

Hoje às 17:08

Astronautas podem voltar à Estação Espacial Internacional após ordem de emergência

Hoje às 15:08

Estudante americano discute com a mãe no Japão por ela usar tanto o ChatGPT - vai espairecer e acaba desaparecido. Família implora pelo regresso do filho

Ontem às 18:05

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 1h e 49min