Planeava um fim de semana na neve? Acessos à Torre da Serra da Estrela continuam fechados

Há 44 min

Acessos estão fechados à circulação rodoviária desde 13:45 de quinta-feira

Os acessos à Torre da Serra da Estrela, no ponto mais alto de Portugal Continental, mantêm-se cortados no início da manhã deste sábado devido à queda de neve, adianta fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, a neve continuou a cair durante a noite no maciço central da Serra e não há previsões relativamente à reabertura das vias.

Os troços da Estrada Nacional 338 entre os Piornos (concelho da Covilhã), a Torre e a Lagoa Comprida (concelho de Seia) tinham sido fechados à circulação rodoviária às 13:45 de quinta-feira.