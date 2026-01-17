Planeava um fim de semana na neve? Acessos à Torre da Serra da Estrela continuam fechados

Agência Lusa , BCE
Há 44 min
Serra da Estrela (CNN)

Acessos estão fechados à circulação rodoviária desde 13:45 de quinta-feira

Os acessos à Torre da Serra da Estrela, no ponto mais alto de Portugal Continental, mantêm-se cortados no início da manhã deste sábado devido à queda de neve, adianta fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, a neve continuou a cair durante a noite no maciço central da Serra e não há previsões relativamente à reabertura das vias.

Os troços da Estrada Nacional 338 entre os Piornos (concelho da Covilhã), a Torre e a Lagoa Comprida (concelho de Seia) tinham sido fechados à circulação rodoviária às 13:45 de quinta-feira.

Temas: Serra da Estrela Torre da Serra da Estrela

Relacionados

Porque fecham as estradas da Serra da Estrela quando neva?

País

Droga dos ginásios: ex-fisioterapeuta do Sporting detido por tráfico de esteroides

Há 20 min

Planeava um fim de semana na neve? Acessos à Torre da Serra da Estrela continuam fechados

Há 44 min

Operação "Mariposa": GNR apreende álcool, tabaco e máquinas de jogo em todo o país

Há 1h e 13min

Sete distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima. Ondas podem atingir 10 metros

Há 1h e 44min
Mais País

Mais Lidas

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

Ontem às 20:16

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Ontem às 07:27

Quinze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à neve e ondulação

Ontem às 06:03

O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Ontem às 09:27

Marcelo faz dois avisos: um ao seu sucessor e outro aos EUA. E foi questionado sobre a farda militar de Ventura

Ontem às 14:27

EUA venceriam um conflito com a Europa com "muita superioridade" - "basta-lhes um porta-aviões"

Ontem às 18:00

Entre a falta de assistentes e professores, há nas escolas portuguesas uma "erva daninha" que "não lembra ao diabo"

15 jan, 23:00

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:30

O polícia "introduziu o bastão no ânus do ofendido e efetuou movimentos de vaivém": com "requintes de malvadez", agentes da PSP filmaram-se a humilhar, torturar e sodomizar várias pessoas

Ontem às 18:03

Tracking poll, dia 11: três candidatos cada vez mais destacados para ida à segunda volta

15 jan, 21:08

E na segunda volta, quem perder vai apoiar quem? Os 10 cenários para o dia seguinte às eleições

Ontem às 07:00

Tracking poll, ÚLTIMO DIA: Seguro vence sempre, Ventura perde sempre. Todos os cenários para a segunda volta

Ontem às 20:25