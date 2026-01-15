Estrada na Serra da Estrela volta a fechar devido à queda de neve

Agência Lusa , SM
Há 1h e 9min
Neve na Serra da Estrela (Lusa/ Miguel Pereira da Silva)

A via foi cortada entre o concelho da Covilhã e o concelho de Seia

A neve voltou a cair com intensidade, esta quinta-feira, no maciço central da Serra e levou ao encerramento dos acessos à Torre, o ponto mais alto do continente, disse fonte da Proteção Civil.

“Está a nevar com intensidade desde o princípio da tarde, tendo sido necessário fechar a Estrada Nacional 338, entre os Piornos, a Torre e a Lagoa Comprida”, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

A mesmo fonte acrescentou que o corte da via se regista entre o concelho da Covilhã [Piornos] e o concelho de Seia [Lagoa Comprida], “de forma a permitir o trabalho dos veículos do Centro de Limpeza de Neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela”.

Não há previsão para a reabertura da estrada.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) previa para hoje queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para 1.000/1.200 metros de altitude no Norte e Centro no final do dia.

Temas: Serra da Estrela Queda de neve Meteorologia Estrada fechada

Meteorologia

Estrada na Serra da Estrela volta a fechar devido à queda de neve

Há 1h e 9min

Chuva persistente e ondas até 5,5 metros colocam distritos sob aviso

Ontem às 09:18
02:00

Serra da Estrela: acessos à torre estão encerrados devido à neve e nevoeiro

13 jan, 12:37

Neve fecha estrada que atravessa maciço central da Serra da Estrela

13 jan, 10:13
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

Ontem às 20:35

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

Ontem às 17:05

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

Ontem às 12:30

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Hoje às 10:49

FC Porto-Benfica (ou como Mourinho foi obrigado a provar o veneno que tantas vezes lançou)

Ontem às 22:48

Alerta vermelho: Ucrânia não sabe onde estão 200 mil soldados e outros dois milhões fugiram ao serviço militar

Ontem às 17:27

Cadáver encontrado em alojamento local em Albufeira. PJ investiga

Ontem às 16:27

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

13 jan, 11:00

Sismo de 2,1 sentido em concelhos do Porto e Braga

Hoje às 06:04

"Podia ter sido muito pior" mas a Dinamarca volta dos EUA num "profundo desacordo" sobre a Gronelândia

Ontem às 19:31

Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

Hoje às 11:29

Médicos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

Hoje às 10:37