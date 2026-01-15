Estrada na Serra da Estrela volta a fechar devido à queda de neve

Há 1h e 9min

A via foi cortada entre o concelho da Covilhã e o concelho de Seia

A neve voltou a cair com intensidade, esta quinta-feira, no maciço central da Serra e levou ao encerramento dos acessos à Torre, o ponto mais alto do continente, disse fonte da Proteção Civil.

“Está a nevar com intensidade desde o princípio da tarde, tendo sido necessário fechar a Estrada Nacional 338, entre os Piornos, a Torre e a Lagoa Comprida”, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

A mesmo fonte acrescentou que o corte da via se regista entre o concelho da Covilhã [Piornos] e o concelho de Seia [Lagoa Comprida], “de forma a permitir o trabalho dos veículos do Centro de Limpeza de Neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela”.

Não há previsão para a reabertura da estrada.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) previa para hoje queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para 1.000/1.200 metros de altitude no Norte e Centro no final do dia.