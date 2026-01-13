Neve fecha estrada que atravessa maciço central da Serra da Estrela

Agência Lusa , AM
Há 28 min
Neve na Serra da Estrela (Lusa/ Miguel Pereira da Silva)

Ainda não há previsão para a reabertura da estrada de acesso ao ponto mais alto do continente

A estrada de acesso ao maciço central da Serra da Estrela está encerrada ao trânsito desde as 04:00 desta terça-feira devido à queda de neve, disse a Proteção Civil.

“Não se circula desde as 04:00 entre Piornos, a Torre e a Lagoa Comprida, na Estrada Nacional 338, que atravessa o maciço central, por causa da neve, que continua a cair com alguma intensidade”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Os meios do Centro de Limpeza de Neve da Infraestruturas de Portugal (IP) estão no terreno, mas ainda não há previsão para a reabertura da estrada de acesso ao ponto mais alto do continente.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 1.400 metros.

Temas: Serra da Estrela Neve Estradas fechadas

