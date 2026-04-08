Queda de neve fecha estrada que atravessa maciço central da Serra da Estrela

Agência Lusa , AM
Há 1h e 13min
Serra da Estrela (CNN)

O IPMA prevê que as condições meteorológicas se mantenham até final da manhã de quarta-feira

A estrada que atravessa o maciço central da Serra da Estrela está encerrada ao trânsito desde as 22:15 de terça-feira devido à queda de neve, disse a proteção civil.

“Os troços Piornos-Torre, Torre-Torre e Torre Lagoa Comprida, da Estrada Nacional (EN) 339, foram fechados à circulação rodoviária pelas 22:15 por causa da neve, que caiu com intensidade desde o final da tarde”, confirmou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, “há acumulação de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela”, tendo sido acionados os meios do Centro de Limpeza dos Piornos, no concelho da Covilhã, para desimpedir a estrada.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha previsto para esta terça-feira descida acentuada da temperatura máxima e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde.

Condições que o IPMA prevê que se mantenham até final da manhã desta quarta-feira, “acima de 1.400 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da serra da Estrela”.

Temas: Serra da Estrela Frio Neve

Meteorologia

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