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Quem é Serhii Koretskyi, o novo primeiro-ministro da Ucrânia?

CNN Portugal , PF
Há 45 min
Serhii Koretskyi (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
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Koretskyi não tem experiência política prévia nem pertence a nenhum partido

A Ucrânia tem um novo primeiro-ministro desde esta quinta-feira, com os deputados do parlamento nacional a aprovarem a nomeação de Serhii Koretsky para o cargo.

Koretsky é o terceiro titular da pasta em tempo de guerra, depois de Denys Shmyhal, que tomou posse em 2020 e governou até 2025, e Yulia Svyrydenko, primeira-ministra durante os últimos 364 dias.

Ao contrário dos seus mais recentes antecessores, o novo primeiro-ministro, de 48 anos, é um outsider e não tem carreira política, tendo um percurso destacado no setor da energia. Começou como analista no Continuum Group, consórcio empresarial que detém várias gasolineiras, incluindo a WOG, da qual Koretskyi se tornou CEO em 2013 e saiu em 2018.

Entre 2019 e 2022, o empresário foi líder executivo de duas empresas pessoais, incluindo uma cadeia de cafetarias na Ucrânia. Já com a guerra a decorrer, em novembro de 2022, Koretskyi foi nomeado CEO da Ukrnafta, uma das maiores empresas petrolíferas do país, nacionalizada poucos dias antes a mando do presidente Volodymyr Zelensky. Sob a sua liderança, a empresa tornou-se num dos principais fornecedores de combustível das Forças Armadas da Ucrânia.

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Koretskyi estava no cargo de CEO da Naftogaz, a empresa nacional de exploração de petróleo e gás natural da Ucrânia, desde 14 de maio de 2025. Chega a primeiro-ministro sem pertencer a nenhum partido e sem qualquer experiência governativa. Citado pela Reuters, o analista político Volodymyr Fesenko, diretor de um think tank ucraniano, afirma que o facto de ser conhecido como um bom gestor, mas de ser politicamente neutro, lhe dá uma vantagem face a outros potenciais líderes.

A agência noticiosa diz também que o novo primeiro-ministro ucraniano é “amplamente respeitado” e terá pela frente a dura tarefa de preparar um novo inverno rigoroso sob ataques russos, que frequentemente atingem centrais elétricas, refinarias e outros locais importantes para a rede elétrica ucraniana.

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Temas: Serhii Koretskyi Koretskyi Ucrânia Rússia Yulia Svyrydenko
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