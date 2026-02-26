Morreu Sérgio Figueiredo Alpalhão

Há 1h e 30min

Causas da morte ainda não foram reveladas

O antigo presidente da Câmara de Borba Sérgio Figueiredo Alpalhão morreu, na quarta-feira, na Suíça, onde residia há vários anos, anunciou hoje este município do distrito de Évora, que decretou dois dias de luto municipal.

Numa nota de pesar publicada na sua página da rede social Facebook, consultada pela agência Lusa, a autarquia recordou que Sérgio Figueiredo Alpalhão foi o primeiro presidente da Câmara de Borba eleito após a Revolução do 25 de abril de 1974.

O antigo autarca “exerceu as funções de presidente da Câmara Municipal de Borba entre 12 de dezembro de 1976 e o ano de 1985”, realçou.

Contactado pela Lusa, o atual presidente do município, Pedro Esteves, disse desconhecer as causas da morte e, citando informação transmitida pela família, indicou que as cerimónias fúnebres vão decorrer na Suíça.

Sérgio Figueiredo Alpalhão foi eleito por coligações lideradas pelo PCP, nomeadamente a Frente Eleitoral Povo Unido (FEPU) e a CDU (PCP/PEV), adiantou o atual autarca.

Na nota de pesar, a câmara lamentou a morte do antigo autarca e apresentou as mais sentidas condolências à família.

Além de terem sido decretados dois dias de luto municipal, as bandeiras do município foram colocadas a meia haste.