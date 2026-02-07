PJ detém três suspeitos em Oeiras por crimes de roubo e sequestro

Agência Lusa , HCL
Há 1h e 4min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Durante cerca de duas horas, a vítima foi manietada, agredida, despida e foram-lhe retirados diversos bens pessoais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Oeiras, três homens, com idades entre os 19 e 20 anos, suspeitos dos crimes de roubo com recurso a arma de fogo, sequestro e ofensas à integridade física, foi anunciado este sábado.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve, ontem [sexta-feira], na zona de Oeiras, três homens, com idades entre os 19 e os 20 anos, fortemente indiciados pela prática de crimes de roubo com recurso a arma de fogo, sequestro, ofensas à integridade física e coação agravada”, anunciou hoje, em comunicado.

Em junho de 2025, estes suspeitos abordaram na via pública dois rapazes, de 18 e 19 anos, com recurso a uma arma de fogo, e sequestraram um deles.

Durante cerca de duas horas, a vítima foi manietada, agredida, despida e foram-lhe retirados diversos bens pessoais.

Presentes a tribunal, dois deles ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações diárias e um a apresentações bidiárias.

Temas: Sequestro Roubo Oeiras Polícia Judiciária

Crime e Justiça

PJ detém três suspeitos em Oeiras por crimes de roubo e sequestro

Há 1h e 4min

Prisão preventiva para homem por maltratar mãe de 88 anos

Hoje às 15:48
02:27

"Causou-me traumas, mas decidi contar": vítima fala pela primeira vez após condenação de professor de equitação por abuso de menores

Hoje às 14:30

PJ detém três suspeitos em Oeiras por crimes de roubo e sequestro

Hoje às 11:13
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

Ontem às 20:20

Depressão Marta vai entrar por Lisboa e Setúbal com muita chuva. Período entre a manhã e o início da tarde é o mais preocupante

Hoje às 00:15

Crise bancária e queda do petróleo ameaça "economia de guerra" russa

Ontem às 17:16

Depressão Marta está a chegar: quase todos os distritos sob aviso laranja

Ontem às 17:25

Há "aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país" e, por isso, vai afetar "outras regiões" que não estavam previstas

Hoje às 13:11

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:20

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

5 fev, 20:09

Comboio de tempestades não pára: depressão Marta "deverá ser mais severa que a Leonardo" mas também "mais circunscrita"

Ontem às 18:55

Fernando Madureira foi libertado mas não pode ir ao FC Porto-Sporting

Ontem às 17:08

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Ontem às 08:00

Pensões de fevereiro são pagas hoje e trazem uma compensação de IRS

Ontem às 08:49

Bombeiro de 46 anos de Campo Maior morre em serviço. Estava a trabalhar no terreno devido às cheias

Hoje às 15:24