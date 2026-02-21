Dois jovens sequestrados em Lisboa e coagidos a realizar transferências bancárias

PSP

Segundo fonte policial, “sete indivíduos abordaram dois jovens e quatro acabaram por fazer com que esses dois jovens entrassem numa viatura”

Dois jovens foram sequestrados na noite de sexta-feira em Lisboa e coagidos a realizar transferências bancárias eletrónicas, disse este sábado à Lusa fonte da PSP.

Os dois jovens foram, então, "levados até à margem sul", onde foram coagidos a fazer transferências por MB Way, não tendo sido indicado o local para onde foram levados.

Os dois jovens foram, então, “levados até à margem sul”, onde foram coagidos a fazer transferências por MB Way, não tendo sido indicado o local para onde foram levados.

Os dois jovens foram, então, transportados novamente para Lisboa.

Por se tratar de uma situação de sequestro, o caso foi reportado à Polícia Judiciária.

