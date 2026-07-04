O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

Há 31 min

A sépsis é mais comum e mais imprevisível do que a maioria das pessoas imagina

Nota: Jamin Brahmbhatt é urologista e cirurgião robótico na Orlando Health e professor assistente na Faculdade de Medicina da Universidade da Flórida Central.

A morte do campeão da NASCAR Cup Series, Kyle Busch, cuja família revelou que sofria de uma pneumonia grave que evoluiu para sépsis, reacendeu as dúvidas sobre uma doença de que muitas pessoas já ouviram falar, mas que poucas compreendem na totalidade.

A sépsis é mais comum e mais imprevisível do que a maioria das pessoas imagina.

Como urologista, atendo frequentemente doentes que chegam ao serviço de urgências com cálculos renais infetados. Os sintomas começavam frequentemente dias antes: dor no flanco, febre, calafrios, náuseas ou uma sensação geral de que algo não estava bem. Quando chegam às urgências, alguns apresentam sinais visíveis de mal-estar: frequência cardíaca elevada, pressão arterial baixa, cansaço e, por vezes, confusão.

Isto já não é apenas uma infeção. Trata-se de sépsis, a resposta extrema do organismo a uma infeção.

A pneumonia não é a única infeção que pode causar sépsis. Uma infeção cutânea que continua a alastrar-se e aumenta a frequência cardíaca. Uma infeção do trato urinário que provoca uma descida repentina da pressão arterial. Uma pedra nos rins infetada que provoca febre - já não se trata apenas de infeções. Pode ser uma sépsis.

Quão comum é realmente a prevalência da sépsis?

Cerca de 1,7 milhões de adultos nos Estados Unidos desenvolvem sépsis todos os anos e, pelo menos, 350.000 morrem durante a hospitalização ou recebem alta para cuidados paliativos, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA. A sépsis é responsável por mais de um terço das mortes hospitalares neste país. No entanto, a sensibilização do público continua a ser surpreendentemente baixa.

Ainda assim, muitas pessoas não reconhecem os sintomas nem se apercebem de que infecções comuns podem desencadeá-la.

Quando a sua equipa médica suspeita de sépsis, o tempo começa a contar. Iniciamos a administração de fluidos intravenosos e antibióticos de amplo espectro na primeira hora e, em seguida, procuramos a origem da infeção inicial.

Já vi doentes a entrarem quase incapazes de falar e, poucas horas depois, já sentados a pedir água. Mas nem todos os casos seguem o mesmo curso. Alguns chegam cedo, recebem tratamento intensivo e, mesmo assim, acabam na UCI.

sépsis pode ser imprevisível, e é por isso que o diagnóstico precoce é tão importante.

O que a sépsis provoca no corpo

Os fãs reúnem-se no memorial situado à entrada do Museu da Richard Childress Racing, onde foram colocados objetos em memória de Kyle Busch, no dia 23 de maio, em Welcome, Carolina do Norte. Jeff Robinson/Icon Sportswire/Getty Images

Muitas pessoas pensam que as infeções ficam limitadas a uma parte do corpo. A pneumonia afeta os pulmões. Uma infecção urinária afeta a bexiga. Uma infeção cutânea permanece na pele.

Às vezes, isso é verdade. Mas quando se desenvolve uma sépsis, a resposta do organismo pode tornar-se muito mais intensa do que a infeção inicial.

A sépsis é como um incêndio na cozinha que aciona os extintores automáticos em todo o edifício. O problema inicial pode ter início numa determinada área, mas, de repente, a resposta de emergência alarga-se muito mais do que o previsto ou necessário. O corpo está a tentar conter a ameaça. Mas, em algumas situações, a resposta inflamatória torna-se tão generalizada que a pressão arterial desce, os níveis de oxigénio são afetados e os órgãos começam a entrar em falência.

É isso que torna a sépsis perigosa. A infeção é importante, mas a resposta do organismo é igualmente importante, se não mais.

Onde começa a sépsis

A morte de Busch chamou a atenção para a pneumonia, mas esta é apenas uma das possíveis causas da sépsis.

A pneumonia ocorre quando uma infeção e uma inflamação afetam os pulmões, dificultando a circulação do oxigénio pelo corpo. Muitos casos melhoram com o tratamento, e a recuperação é comum. No entanto, uma pneumonia grave pode agravar-se e, em certas situações, contribuir para a sépsis.

A sépsis também pode surgir em consequência de infeções urinárias, cálculos renais, problemas no interior do abdómen, feridas cutâneas e sítios cirúrgicos.

Na urologia, os cálculos renais obstrutivos com infecção constituem um dos casos mais perigosos. As bactérias ficam retidas atrás de um bloqueio e o corpo não consegue eliminar a infeção por si próprio. No ano passado, o ator Billy Porter contou que entrou em septicemia devido a uma pedra nos rins em questão de minutos - um lembrete público de que esta doença pode evoluir rapidamente.

Por que é que a sépsis é imprevisível

As infeções não afetam todas as pessoas da mesma forma. A idade, os problemas de saúde subjacentes e o estado imunológico são fatores importantes. Mas isso não explica tudo.

A maioria dos casos de sépsis ocorre em pessoas com pelo menos um fator de risco - idosos, bebés, pessoas com doenças crónicas como diabetes ou cancro, sistema imunitário enfraquecido ou qualquer pessoa que tenha sido recentemente hospitalizada ou que esteja a recuperar de uma cirurgia. Segundo o CDC, cerca de uma em cada cinco hospitalizações por sépsis está relacionada com o cancro.

É por isso que é difícil analisar os casos clínicos relacionados com a sépsis e concluir automaticamente que alguém esperou demasiado tempo, ignorou os sintomas ou recebeu cuidados inadequados. Essas situações acontecem mesmo. No entanto, a sépsis também pode desenvolver-se apesar de uma avaliação e tratamento atempados.

É difícil olhar para trás. E muitos de nós temos tendência para subestimar os sintomas - incluindo os médicos.

Há alguns anos, ignorei a dor intensa que sentia no flanco devido a cálculos renais e tentei aguentar mais tempo do que devia, até que acabei por ir parar às urgências. Não evoluiu para uma sépsis, mas poderia ter evoluído. Tive sorte por tudo ter corrido bem. Mas essa experiência fez-me lembrar como é fácil convencer-se de que os sintomas vão melhorar amanhã.

O que os hospitais fazem quando há suspeita de sépsis

Assim que se suspeita de sépsis, o tempo é fundamental. É por isso que os serviços de urgência dos hospitais dispõem de protocolos concebidos para identificar e tratar rapidamente esta condição.

As equipas agem rapidamente para realizar análises ao sangue, procurar sinais de disfunção orgânica, iniciar a administração de fluidos intravenosos e antibióticos e identificar a origem da infeção através de culturas ou exames de imagem.

Tratar a causa é tão importante quanto tratar a infeção. Em alguns casos, isso significa drenar um abcesso, remover tecido infetado ou desobstruir um rim com um stent, para que a urina e a infeção possam ser drenadas.

O objetivo é tentar controlar tanto a infeção como a resposta imunitária crescente do organismo antes que todo o sistema fique sobrecarregado.

A sépsis nem sempre termina com a alta hospitalar

Mesmo quando o tratamento é bem-sucedido, a sépsis pode deixar sequelas. Uma coisa que surpreende muitos doentes e familiares é que a sépsis pode ter um curso prolongado.

Muitas pessoas recuperam-se totalmente. No entanto, até metade dos sobreviventes sofre do chamado síndrome pós-sépsis: fadiga, dificuldades em dormir, dificuldade em concentrar-se, ansiedade e infecções recorrentes que podem prolongar-se por meses ou anos. De acordo com o CDC, os sobreviventes também correm um risco maior de desenvolver novos problemas cardíacos e renais no futuro.

É por isso que é importante diagnosticar a sépsis numa fase precoce - não só para sobreviver à doença, mas também pelo que se segue. Na medicina, vemos isso todos os dias: os doentes que têm melhores resultados a longo prazo são aqueles que recebem tratamento rapidamente.

O que as pessoas devem ter em atenção

O meu objetivo não é assustar as pessoas quando têm uma tosse ou uma dor leve no corpo. A maioria das infeções não chega a ser fatal, mas os sintomas persistentes ou que se agravam merecem atenção.

Uma técnica de memorização que vale a pena conhecer é apresentada pela Sepsis Alliance. Utiliza a sigla TIME:

T: Temperatura - mais alta ou mais baixa do que o normal.

I: Infecção - qualquer sinal de infecção.

M: Deterioração mental - confusão, sonolência, dificuldade em acordar.

E: Estado grave - dor intensa, falta de ar ou sensação de que algo está muito errado.

Se você ou alguém de quem gosta tiver uma infeção e apresentar confusão, taquicardia, falta de ar ou simplesmente se sentir repentinamente muito pior - não espere. Dirija-se imediatamente a um serviço de urgências.

A sépsis evolui rapidamente. As pessoas que sobrevivem são, normalmente, aquelas que chegaram cedo ao serviço de urgências do hospital.