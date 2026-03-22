Esta é a chave para uma vida plena

Há 1h e 11min

E envolve cinco componentes

A chave para uma vida plena? Sentir que somos importantes para os outros

por Kara Alaimo , CNN

Kara Alaimo é professora de comunicação na Fairleigh Dickinson University e ensina pais, alunos e professores a gerir o tempo de ecrã. O seu livro “Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls — And How We Can Take It Back” foi publicado em 2024.

Hoje em dia, quando está frio lá fora e escurece cedo, pode ser tentador fecharmo-nos em casa e ficarmos na nossa.

Mas isso não é bom para a nossa saúde e bem-estar agora ou em nenhuma altura do ano, de acordo com um novo livro.

O segredo para prosperar é sentir que somos importantes para as outras pessoas, escreve a jornalista Jennifer Breheny Wallace em “Mattering: O Segredo para uma Vida de Profunda Conexão e Propósito”.

Com relações cada vez mais transacionais, é mais difícil encontrar provas de que somos importantes imagem Penguin Random House

Alcançar esse sentimento requer despir o pijama e sair para fazer coisas - como conviver com amigos e ajudar pessoas que precisam de ajuda.

Falámos com Jennifer Breheny Wallace sobre como o fazer.

nota: esta conversa foi ligeiramente editada e condensada para maior clareza.

Porque é que é importante para as pessoas sentirem que são importantes?

É uma necessidade humana fundamental, depois da comida e do abrigo. Os investigadores descobriram que isso impulsiona o nosso comportamento, para o melhor ou para o pior. Quando satisfazemos essa necessidade, prosperamos. E quando não a satisfazemos, as pessoas sofrem. Quando nos fazem sentir que não temos importância, podemos retrair-nos ou recorrer a substâncias ou à automutilação para tentar esmagar essa dor psíquica - ou podemos atacar. Coisas como a raiva na estrada, a incivilidade e os extremos políticos são todas tentativas desesperadas de mostrar às pessoas que “eu sou importante”.

Escreve que existem cinco componentes da importância (mattering). Quais são?

Os investigadores descobriram que existem certos ingredientes para sentir que somos importantes:

1. o reconhecimento é a ideia de que somos apreciados por quem somos, não apenas pelo que fazemos;

2. a confiança é a ideia de que existem pessoas neste mundo que dependem de nós, confiam em nós e contam connosco;

3. a importância é a ideia de que somos significativos para as pessoas na nossa vida. E esse sentido de significância encontra-se em pequenos momentos do dia a dia — como quando nos fazem sentir que as coisas de que gostamos são dignas de serem recordadas;

4. a sintonização é a ideia de que somos dignos de ser compreendidos e de receber uma resposta significativa.

5. a extensão do ego é apenas uma forma elegante de sentir que os outros investem em nós e que temos pessoas na nossa vida em quem investimos.

A autora e jornalista Jennifer Breheny Wallace foto Jo Bryan

Na nossa cultura, tornou-se normal contratar pessoas para fazer coisas em que costumávamos ajudar-nos uns aos outros. Porque é que isso não é bom para nós?

A aldeia ainda existe, mas está atrás de um acesso pago (paywall). E isso acontece porque as nossas relações, que deveriam ser realmente transformadoras, tornaram-se transacionais.

Quando cada necessidade se torna algo que podemos contratar — cuidar dos filhos, cuidar dos nossos pais idosos, apanhar um Uber para o aeroporto, encomendar refeições quando se está a recuperar de uma cirurgia — isso permite-nos satisfazer algumas necessidades, mas não nos dá a prova social de que somos importantes.

Não pode substituir esse sinal emocional de confiança mútua. De acordo com uma década de investigação, a nossa resiliência é fortalecida pela profundidade e pelo apoio das nossas relações.

Muitos de nós sentimos que estamos tão sobrecarregados que não podemos assumir mais responsabilidades para ajudar as pessoas. Mas você diz que nem sempre é assim que a energia funciona.

A energia humana não funciona necessariamente como uma conta bancária. Pode funcionar mais como um músculo. Por isso, quando oferecemos pequenos atos de apoio, seja em nossa casa, no bairro, no trabalho ou na comunidade em geral, isso pode realmente aumentar o nosso sentido de propósito — e é isso que nos dá energia.

Como pessoa que cuida de crianças pequenas, a minha reação imediata à ideia de ser importante foi: "Claro que sou importante, a minha família não funcionaria um dia sem mim". Mas você diz que outro componente importante é os prestadores de cuidados sentirem que as suas necessidades também são importantes. Porquê?

A exaustão surge quando estamos constantemente a dar de nós, mas o nosso próprio sentido de importância não está a ser reabastecido. E esse é frequentemente o caso dos pais jovens que sentem uma verdadeira falta de apoio social e estrutural. Também pode ser assim quando estamos a cuidar de pais idosos. Essas pessoas não podem necessariamente retribuir. Mas pode encontrar outras pessoas no seu mundo que o lembrem do seu próprio sentido de valor e da sua importância e criar as condições onde você também se sinta priorizado.

Diz que essas pessoas são muitas vezes amigos, certo?

Sim, muitas vezes dizem-nos, enquanto prestadores de cuidados, para colocarmos primeiro a nossa máscara de oxigénio, mas o que descobri é que os amigos são o oxigénio. A resiliência não está enraizada em coisas como tomar um banho de espuma ou acender uma vela. Está enraizada nas relações.

Há uma investigação da Clínica Mayo que conclui que mesmo apenas uma hora por semana de tempo passado com pessoas que reforçam o nosso sentido de importância, que nos fazem sentir vistos, compreendidos e cuidados, nos preenche. É isso que nos dá a energia e a largura de banda de que precisamos para sermos o tipo de 'primeiros socorristas' que precisamos de ser para ajudar os outros.

Também escreve que praticar o autocuidado é bom para as pessoas nas nossas vidas. Como?

Somos frequentemente condicionados a pensar que o autocuidado é egoísta, mas, na minha opinião, é na verdade estratégico. Permite-nos aparecer para os outros a partir de um lugar de plenitude em vez de esgotamento. Não se pode dar de forma sustentável o que não se tem.

Priorizarmo-nos a nós próprios não significa necessariamente colocarmo-nos sempre em primeiro lugar. Mas é incluir as nossas necessidades na lista de necessidades que estamos a tentar satisfazer nas nossas vidas. E quando o fazemos, permitimo-nos ser energizados para sermos capazes de continuar a dar.