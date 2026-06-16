Praia, pouco treino e uma grande dúvida: Seleção (quase) pronta para a estreia no Mundial

Há 1h e 14min

Uma tempestade atrapalhou os planos da equipa técnica de Portugal, a última das 48 equipas a chegar ao Mundial

Portugal está prestes a estrear-se no Mundial 2026. A equipa de Roberto Martínez entra em campo diante da República Democrática do Congo esta quarta-feira às 18:00 de Portugal Continental. Depois de primeiros dias num resort em Palm Beach, na Florida, a Seleção está a caminho de Houston para a estreia.

Rúben Dias treina à parte e é dúvida para estreia

O central Rúben Dias é um dos principais nomes da Seleção portuguesa, mas pode não acompanhar a equipa que vai entrar em campo na partida diante da República Democrática do Congo. Após uma época em que sofreu com problemas físicos, o atleta ainda não trabalhou com o restante plantel nos Estados Unidos, noticiou a agência Lusa.

Na segunda-feira, pela primeira vez desde que chegou à América do Norte, o central do Manchester City que até foi titular nos dois jogos de preparação trabalhou no relvado. No entanto, separado dos restantes jogadores, realizou atividades individuais no complexo do Gardens North County District Park. Esta terça-feira, a situação repetiu-se: Rúben Dias permaneceu à parte do elenco que treinou sem restrições.

“Queremos que [Rúben Dias] esteja presente em todos os jogos, porque é muito importante. É meu parceiro, no Manchester City, e sabemos de toda a importância que tem para a Seleção”, revelou Matheus Nunes em conferência de imprensa. "É um dos líderes e uma voz muito presente no balneário, e fora dele também. Espero que esteja bem para o primeiro jogo e para o resto do Mundial."

Último a chegar, primeiro a ir à praia

Portugal foi a última das 48 equipas a chegar aos Estados Unidos. Com amigáveis marcados até ao meio da última semana - venceu a Nigéria na última quarta-feira por 2-1 -, Cristiano Ronaldo e o restante do plantel aterraram na sede do Mundial 2026 apenas no sábado. No entanto, o que ganhou repercussão global não foi o treino realizado em Palm Beach, mas sim a ida à praia dos jogadores na Florida.

No fim de semana, os atletas portugueses foram vistos na praia que fica junto ao hotel em que estão hospedados. A situação ganhou visibilidade rapidamente nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social. Segundo Matheus Nunes, estava previsto um trabalho para melhorar a adaptação dos atletas ao clima nos Estados Unidos. “Passo o ano a jogar em Manchester e não faz tanto calor. É uma diferença brutal."

No entanto, as atividades não foram realizadas devido à presença de muitas pessoas que estavam no local para ver os futebolistas, noticiou o Maisfutebol. Deste modo, Roberto Martínez optou por trabalhar numa área mais reservada dentro do hotel.

Pouco treino antes da estreia e uma viagem longa pela frente

Após chegar aos Estados Unidos, Portugal teve menos oportunidades de trabalhar no relvado visando a República Democrática do Congo do que havia previsto. Isso porque uma tempestade cancelou o treino que estava marcado para o último domingo. Além disso, o treino de segunda-feira foi antecipado para evitar novos problemas meteorológicos.

Deste modo, Portugal teve apenas três dias de trabalho na Florida antes de viajar a Houston para a primeira partida nesta edição do Campeonato do Mundo. A estreia será realizada na cidade, uma das principais do Texas, que fica a cerca de 1.800 quilómetros de distância. De avião, o trajeto demora cerca de duas horas e meia.

Como chega a RD Congo?

A equipa da República Democrática Congo teve um contratempo considerável na ida aos Estados Unidos. Mesmo chegando pouco antes de Portugal, os africanos precisaram de cumprir isolamento na Bélgica antes da viagem para a América do Norte devido ao surto de Ébola que afeta o país.

Mesmo assim, a equipa congolesa chegou em grande estilo para o Mundial 2026. Vestia roupas com padrões de leopardos desenhadas pelo estilista Alvin J Mak, segundo A Bola. A escolha pelo animal ocorreu devido à alcunha da seleção, conhecida como Os Leopardos.

No futebol, a República Democrática do Congo vem de dois jogos sem vitórias no início de junho. Os últimos amigáveis realizados antes do Campeonato do Mundo foram diante de Dinamarca (empate em 0-0) e Chile (derrota por 2-1). Nas eliminatórias africanas, o país ficou em segundo lugar - abaixo do Senegal - no grupo B, garantindo a vaga no Mundial após vencer Camarões e Nigéria na segunda fase. Além disso, no último ano, chegou aos oitavos de final no Campeonato Africano de Nações.