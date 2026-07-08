FPF assinala fim de contrato com Roberto Martínez e agradece "profissionalismo e dedicação" do selecionador nacional

Há 2h e 11min

Além dos resultados alcançados, a Federação sublinha a forma como Roberto Martínez "sempre respeitou o país e o futebol português"

A ligação entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Roberto Martínez chegou oficialmente ao fim esta quarta-feira. Em comunicado, a FPF confirma o término do contrato do selecionador nacional e da restante equipa técnica, encerrando um ciclo de três anos e meio à frente da Seleção Nacional.

Na nota divulgada, a FPF agradece o "profissionalismo e dedicação" demonstrados por Roberto Martínez e pela sua equipa durante o período em que lideraram a seleção. A Federação destaca ainda a conquista da Liga das Nações, em 2025, bem como o compromisso assumido pelo técnico espanhol ao longo do projeto.

"A Federação Portuguesa de Futebol agradece todo o profissionalismo e dedicação a Roberto Martinez e respetiva equipa técnica nos últimos três anos e meio, período marcado pela conquista da Liga das Nações, em 2025, mas também pela dedicação, profissionalismo e compromisso com que abraçou o projeto e pela forma como sempre respeitou o país e o futebol português", lê-se na nota publicada no site da Federação.

Em comunicado, a FPF confirma igualmente que o presidente, Pedro Proença, já está a trabalhar na escolha do próximo selecionador nacional. O objetivo, refere o organismo, é encontrar um treinador que dê continuidade à ambição e à cultura de vitória que pretende ver refletidas na Seleção Nacional em todas as competições que disputar.

"O perfil do novo treinador tem de ser constante com aquilo que é a realidade do futebol português. Temos de estar, obviamente, onde a nossa seleção entra para ganhar”, sublinhou Pedro Proença aos jornalistas na chegada a Portugal, acrescentando que "o perfil do novo treinador tem de ser alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da Federação Portuguesa de Futebol, da nossa seleção".