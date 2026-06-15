Relampâgos impediram a Seleção Nacional de treinar nos EUA

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Pelas 18:00 locais (23:00 de Lisboa), os jornalistas foram informados que as atividades media estavam canceladas

A chuva e trovoada que se fizeram sentir no domingo em Palm Beach, nos Estados Unidos, obrigaram a cancelar todas as atividades para a comunicação social da seleção portuguesa de futebol, que ficou com o treino em risco.

Pouco menos de uma hora antes do início da conferência de imprensa de Matheus Nunes, os jornalistas foram informados que teriam de abandonar a sala de imprensa e regressar às viaturas devido à tempestade, uma vez que o espaço no Gardens North County District Park não tem condições de segurança para a intempérie.

Pelas 18:00 locais (23:00 de Lisboa), os jornalistas foram informados que as atividades media estavam canceladas e que o treino da seleção nacional, que já se encontra no local, estava em risco, estando em aberto a possibilidade de regressarem ao hotel.

A conferência de impressa de Matheus Nunes estava prevista para as 18:00, enquanto o treino, com 15 minutos abertos à comunicação social, deveria começar às 18:45 (23:45).

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).