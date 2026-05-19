"Se Cristiano Ronaldo estiver com o pensamento certo, pode ser muito útil". Esta e outras questões sobre a convocatória de Portugal para o Mundial

Há 2h e 11min

Óscar Botelho e Diogo Luís, comentadores da CNN Portugal, defendem que o jogador de 41 anos deve ser convocado e até jogar, mas pensam que poderá ser mais útil a partir do banco

É já esta terça-feira que Roberto Martínez divulga os nomes dos 26 convocados da seleção nacional para o Mundial deste ano.

Grande parte do lote de jogadores não será difícil adivinhar, mas subsistem algumas dúvidas, particularmente no meio-campo e no ataque.

A CNN Portugal perguntou a dois dos seus comentadores, Diogo Luís e Óscar Botelho, quem consideram que Martínez deveria levar e quem o espanhol vai de facto convocar.

Para a baliza, a opinião foi unânime. Diogo Costa, Rui Silva e José Sá serão os convocados. Nomes como o de Ricardo Velho, que se estreou pela seleção em março contra os EUA, devem ficar fora da corrida pelo lugar de terceiro guarda-redes. “José Sá tem mais experiência e experiência de primeira liga. Numa competição que tem um mês, convém que os jogadores já estejam adaptados, já percebam qual é a sua função dentro do grupo. Acho mais fácil levar um guarda-redes já com essa capacidade e essa competência”, diz Diogo Luís.

Óscar Botelho destaca a importância que um terceiro guarda-redes tem para os bastidores e para o ambiente de grupo, dando como exemplo Eduardo, que desempenhou esse papel no Euro 2016. “Será o José Sá, pela continuidade e por aquilo que foram os elogios de Roberto Martínez ao jogador”, afirma.

Para as laterais também não houve dúvidas. Nuno Mendes, João Cancelo, Diogo Dalot e Matheus Nunes serão os convocados, de acordo com os comentadores. Questionados sobre a possibilidade de Matheus Nunes poder ser a primeira opção para o lado direito, após uma excelente temporada no Manchester City, ambos dizem que esse lugar pertence a Cancelo.

“Matheus Nunes não justifica a titularidade à frente do Cancelo, nunca. O Cancelo é uma máquina. Mendes na esquerda e Cancelo na direita. Se for preciso rodar, Cancelo ou Dalot na esquerda e Matheus Nunes na direita”, indica Diogo Luís que, apesar disso, deixa elogios ao jogador do Manchester City. “Já está preparado, joga num grande clube e pode também jogar a médio. Na forma de jogar do Martínez, o Matheus Nunes pode dar muito jeito. O lateral muitas vezes vai para dentro e o Matheus Nunes tem essas rotinas e essas capacidades.”

Para o centro da defesa, há três nomes indiscutíveis. O principal é Rúben Dias e a seguir vêm Gonçalo Inácio e Renato Veiga. Estes últimos representam dois tipos diferentes de jogador e Diogo Luís vê nisso um benefício para Martínez. “Acho que o Renato Veiga pode ser titular porque o Martínez gosta dele, mas dependerá do jogo. Jogos mais duros se calhar o Martínez prefere o Renato Veiga. Jogos com mais saída de bola atrás se calhar prefere o Inácio. Os dois têm características diferentes, o que é bom para o selecionador”, explica.

A dúvida surge no quarto central. Diogo Luís acredita que Roberto Martínez vai levar António Silva, Óscar Botelho aponta o nome de Tomás Araújo “pela polivalência”. “Tomás Araújo, se for preciso, pode jogar a lateral direito de recurso. Estamos a falar de uma prova de longa duração, esperamos nós”, observa o analista. Apesar de crer que António Silva será o convocado, Diogo Luís defende que o seu colega do Benfica deveria ser o escolhido por ser “mais rápido e sair a jogar melhor em espaços curtos, como Martínez gosta”.

António Silva, à esquerda, e Tomás Araújo, à direita, devem disputar um dos lugares na convocatória de Roberto Martínez (Gualter Fatia/Getty Images)

Com 15 lugares ainda por preencher, Óscar Botelho afirma que 11 médios e avançados já têm o bilhete para os EUA: Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto, João Félix, Rafael Leão, Francisco Conceição, Trincão, Cristiano Ronaldo - de quem falaremos mais à frente - e Gonçalo Ramos.

A primeira dúvida recai sobre quatro médios, que devem disputar três lugares: Mateus Fernandes, João Palhinha, Rúben Neves e Samú Costa. Óscar Botelho considera que os três primeiros serão chamados, ficando o médio do Maiorca de fora. Diogo Luís também aposta que Samú Costa não vai ao Mundial.

A segunda questão é para o lugar de terceiro ponta de lança. Os dois comentadores são da opinião de que Paulinho, avançado do Toluca, deveria ser convocado. Mas Diogo Luís acha que Martínez não o vai fazer, dizendo que opção vai ser entre Ricardo Horta ou Gonçalo Guedes, e Óscar Botelho fundamenta que a escolha de Martínez vai recair sobre o atacante da Real Sociedad. “Roberto Martínez justificou bem qual foi a opção dele [chamar Gonçalo Guedes para os últimos amigáveis]. Gonçalo Guedes dá características e ferramentas diferentes à frente do ataque. Diferente do Cristiano Ronaldo, diferente do Gonçalo Ramos.”

Para além de tudo isto, Óscar Botelho destaca que esta será uma lista de 26+1 e justifica: “O Diogo J. estará sempre nesta convocatória".

O onze base de cada um varia apenas na posição de extremo-esquerdo. Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo têm o lugar assegurado. Para a posição que resta, Diogo Luís prevê que seja ocupada por Pedro Neto. Óscar Botelho aposta em João Félix.

"Se Ronaldo estiver com o pensamento certo, acho que pode ser muito útil"

Um dos temas que mais debate gera em torno da seleção nacional é Cristiano Ronaldo. Outrora uma luz no meio da escuridão, o rendimento do cinco vezes Bola de Ouro caiu de forma natural com o passar dos anos. A última grande competição que disputou, o Euro 2024, foi particularmente negativa, tendo sido a primeira em que não marcou numa sequência que mantinha desde 2004.

A presença de Cristiano Ronaldo no 11 inicial começou a ser fortemente questionada no Mundial de 2022. Fernando Santos deixou-o no banco frente à Suíça em favor de Gonçalo Ramos, que marcou o hat trick. Parecia ser o fim da eterna titularidade de CR7 na seleção nacional, mas tal não se veio a confirmar; Gonçalo Ramos não se conseguiu impor no PSG e, até agora, não surgiu nenhum ponta de lança claramente superior ao jogador de 41 anos.

Para Diogo Luís, a presença de Cristiano Ronaldo na convocatória é benéfica para a seleção. “É um polo de atração, que acaba por retirar pressão dos colegas e atrai todo o mediatismo. Quer queiramos, quer não, ele continua a fazer a sua função, continua a marcar golos. Na Arábia, mas continua”, sublinha. “Tem de estar na convocatória, sem dúvida. Tem de estar, pela experiência. Como titular, já não tenho a mesma opinião. Se Ronaldo estiver com o pensamento certo, acho que pode ser muito útil. Se quiser jogar 90 minutos todos os jogos, acho que não faz sentido”, acrescenta.

O comentador da CNN Portugal considera que Cristiano Ronaldo já não tem a capacidade para jogar 90 minutos todos os jogos e afirma que o titular em algumas ocasiões poderia ser Gonçalo Ramos. Diogo Luís pensa mesmo que Ronaldo pode ser mais útil a partir do banco. “Pode ser um jogador que pode entrar em campo quando o jogo estiver mais atado e Portugal precisar. Ele também tem a capacidade de mexer com a bancada, acaba por influenciar os jogos.”

Antes do Portugal-Suíça do Mundial de 2022, todas as objetivas estavam focadas em Cristiano Ronaldo, que começou a partida no banco (Thanassis Stavrakis/AP)

Óscar Botelho também defende uma utilização mais ponderada do astro. “Sabemos que é um jogador que já contribui pouco para o processo defensivo, que obriga outros a correrem de forma diferente quando o Cristiano Ronaldo não está. Portugal poderá jogar de forma distinta, e no meu entender, onde poderá estar a chave nestas grandes competições, é, como em muitos jogos no futuro do Cristiano Ronaldo, capacitar o Cristiano Ronaldo para poder partir do banco”, defende.

Aceitar em todas as ocasiões será a parte mais difícil. “Seria muito complicado devido ao estatuto, devido a tudo o que foi a sua carreira, devido ao impacto que tem, que fosse um jogador que tivesse essa capacidade de ser suplente”, diz Óscar Botelho.

“Aceitar as substituições acho que aceita, mesmo no Al-Nassr ele tem sido substituído. Agora, o Ronaldo ficar no banco num jogo grande, acho que não. Acho que ele vai querer jogar todos os jogos, mas isso se calhar o selecionador pode convencê-lo. Ele já não é miúdo. Acho que o Ronaldo até pode ser mais importante a entrar pela forma como mexe com o jogo, pelo respeito que os adversários ainda têm por ele. Com os outros mais cansados, se calhar as qualidades dele podem vir ao de cima”, afirma, por sua vez, Diogo Luís. “Se Cristiano Ronaldo marcar, estamos todos bem. Se não marcar…"