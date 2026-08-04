Dois homens tentaram raptar menina de dois anos em centro comercial do Seixal. PJ investiga

Agência Lusa , AG
Há 1h e 43min
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Tentativa de rapto aconteceu na zona de carrinhos para criança. Suspeitos fugiram quando a mãe se apercebeu e gritou por ajuda

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar uma tentativa de rapto de uma menina de 2 anos na manhã de sábado num centro comercial no Seixal, no distrito de Setúbal, disse esta terça-feira aquela força policial.

“A Polícia Judiciária está a investigar a referida situação”, referiu a PJ numa resposta enviada à agência Lusa.

O caso foi inicialmente reportado à Polícia de Segurança Pública, tendo esta referido à Lusa que a tentativa de rapto, por dois homens, ocorreu pelas 10:00 no centro comercial Rio Sul Shopping, no Seixal.

De acordo com fonte da PSP, a tentativa de rapto aconteceu dentro do centro comercial numa zona de carrinhos para crianças, tendo os homens fugido depois de a mãe se ter apercebido e ter gritado por ajuda.

A Lusa questionou o centro comercial em questão sobre se, na sequência deste caso, foi acionado algum reforço de vigilância no espaço, mas até ao momento não teve resposta.

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Temas: Seixal Rio Sul Shopping Polícia Judiciária Rapto Centro comercial
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