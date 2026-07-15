Mulher refugia-se em ginásio após alegado rapto no Seixal. Suspeito identificado pelas autoridades 

Há 1h e 50min

Suspeito foi apanhado pela PSP no estabelecimento

Uma mulher refugiou-se na noite desta quarta-feira no interior de um ginásio, no Seixal, depois de alegadamente ter conseguido escapar do carro do seu ex-companheiro, no que está a ser investigado como um possível caso de rapto ou sequestro.

A TVI e CNN Portugal sabem que vítima terá saltado da viatura em andamento procurando abrigo no ginásio, onde pediu auxílio.

O suspeito foi posteriormente intercetado nas imediações do estabelecimento pela PSP.

No entanto, não foi detido, por determinação do Procurador do Ministério Público.

As circunstâncias do caso encontram-se sob investigação, cabendo agora às autoridades apurar os factos e determinar a eventual prática de crimes relacionados com rapto, sequestro ou outros ilícitos.