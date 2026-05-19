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Seixal: Assaltam restaurante, abalroam carro da PSP e fogem em contramão

Daniela Rodrigues
Há 1h e 51min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Durante a fuga, o condutor da viatura suspeita terá parado por três vezes para efetuar manobras de marcha-atrás

A PSP perseguiu os suspeitos de um roubo a um restaurante na Amora, numa fuga marcada por embates contra um carro da polícia e circulação em contramão durante vários quilómetros.

Cerca das 03:00 desta terça-feira os agentes detetaram uma viatura a abandonar o local do assalto, iniciando de imediato um seguimento policial.

Durante a fuga, o condutor da viatura suspeita terá parado por três vezes para efetuar manobras de marcha-atrás, embatendo violentamente na frente do carro patrulha. Apesar dos danos provocados na viatura da PSP, não houve feridos entre os agentes.

A perseguição prolongou-se por vários quilómetros, com os suspeitos a circularem em contramão em algumas circunstâncias, colocando em risco outros automobilistas.

Os suspeitos conseguiram colocar-se em fuga e permanecem em parte incerta. As autoridades prosseguem as diligências para identificar e localizar os envolvidos no roubo.

Temas: Seixal PSP Assalto Amora Fuga
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