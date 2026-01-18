António José Seguro vence no concelho com as casas novas mais baratas

Há 28 min

Num concelho de tradição socialista, Seguro levou a melhor, com 34,85%

O candidato António José Seguro ganhou em Seia, o concelho do país onde o preço mediano de venda das novas casas para habitação familiar é mais baixo, segundo o Pordata. O candidato apoiado pelo PS obteve 34,85% dos votos, seguindo-se André Ventura, com 22,96% dos votos. Henrique Gouveia e Melo fecha o pódio com 15,67%.

Num concelho que é tradicionalmente socialista nas autárquicas, e que se divide entre socialistas e sociais-democratas nas legislativas, o PS venceu as últimas autárquicas, em 2025, com 49,44%, mantendo uma câmara que é sua de forma ininterrupta desde 1993. Por sua vez, foi a AD quem venceu no concelho nas legislativas do ano passado, com 36,29%.

Em Seia, o preço mediano de venda de novas casas para habitação familiar é o mais reduzido do país. Para esta tipologia, o preço mediano situava-se nos 571 euros por metro quadrado em 2024. Em comparação, o valor mediano em Portugal era de 2.147 euros por metro quadrado.

Quanto à venda de casas já existentes para habitação familiar, o valor mediano em Seia desce para os 501 euros por metro quadrado em 2024, também muito inferior à média nacional de 1689 euros por metro quadrado nesse ano.

Ainda em termos de habitação, o valor mediano de avaliação bancária das casas para habitação familiar no concelho disparou 29,1% entre 2021 – 654 euros por metro quadrado – e 2024, com 844 euros por metro quadrado. Este valor mediano é que significativamente inferior ao nacional, que se situava nos 1662 euros por metro quadrado em 2024.

Num concelho com 21.410 pessoas no final de 2024, existiam 17.621 alojamentos, dos quais mais de metade (52%) eram residências habituais. A segunda maior tipologia eram as residências secundárias, que ocupam 31,3% do parque habitacional de Seia.

O concelho de Seia registou entre 2021 e 2024 uma taxa de variação de população negativa de -1,4%. O concelho perdeu 299 pessoas nesse período. O saldo natural foi igual a -807, atenuado pelo saldo migratório positivo de +508.

A densidade populacional de Seia era de 49 habitantes por quilómetro quadrado, inferior à média nacional de 117 habitantes por quilómetro quadrado. No capítulo da educação, o concelho tinha 2445 alunos em 2024. Destes, 1432 frequentavam o ensino básico, 636 o secundário e 377 o pré-escolar.