Seguro anuncia que vai reunir-se "muito brevemente" com todos os parceiros sociais

Agência Lusa , MFP
Há 23 min
António José Seguro (Paulo Novais/Lusa)

Presidente foi abordado durante uma visita à Praia da Vieira em Leiria por um membro da Comissão Executiva da CGTP, que terá "assento por direito próprio" nesta reunião

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O Presidente da República, António José Seguro, anunciou esta sexta-feira que “muito brevemente” vai reunir-se com todos parceiros sociais, assegurando que tem estado a acompanhar a evolução de todo o processo das alterações à lei laboral.

No último dia da Presidência Aberta, António José Seguro fazia um passeio pelo paredão da Praia da Vieira, em Leiria, muito afetada pelo mau tempo, onde tinha uma delegação da CGTP a aguardá-lo, com uma tarja, pedindo uma reunião ao chefe de Estado sobre as alterações à lei laboral, em relação à qual dizem que tem “havido uma tentativa” de afastar aquela central sindical.

“Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe a correção e a objetividade com que coloca as suas preocupações e aquilo que são as reivindicações da CGTP. Em segundo lugar, dizer-lhe que vai ser marcada muito brevemente uma reunião minha com os parceiros sociais, portanto, todos os parceiros sociais, onde naturalmente a CGTP tem assento por direito próprio”, respondeu o Presidente da República.

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Andrea Araújo, membro da Comissão Executiva da CGTP, foi quem abordou Seguro e, apesar deste anúncio do Presidente da República, insistiu que "a CGTP tem sido afastada das negociações" e por isso pretende esta reunião, "porque os outros parceiros sociais têm sido ouvidos", havendo "um direito constitucional que não está a ser cumprido" em relação a esta central sindical.

"Vai ser marcada muito em breve. Eu quero falar com todos os parceiros sociais. Eu tenho estado também a ver como é que evolui todo este processo em matéria de discussão laboral, que tem existido. Tenho estado atento. Tenho estado atento às posições da CGTP. A minha Casa Civil acompanha isso diariamente. Portanto, muito em breve vão receber notícias", comprometeu-se Seguro, despedindo-se em seguida.

Temas: Seguro Presidente da República Pacote laboral Lei laboral CGTP

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