Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Presidente da República recebe parceiros sociais em Belém na quarta-feira

Agência Lusa , HCL
Há 1h e 58min
António José Seguro (Miguel A. Lopes/Lusa)

Estas reuniões vão decorrer numa altura em que a proposta do Governo para alterar a legislação laboral ainda não reúne consenso na concertação social

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Presidente da República, António José Seguro, vai receber em Belém os parceiros sociais na quarta-feira, a começar pela CGTP-IN, na véspera de uma reunião do secretariado nacional da UGT para votar a versão final do pacote laboral.

De acordo com uma nota divulgada no site da Presidência da Republica, na próxima quarta-feira, dia 22 de abril, os parceiros sociais serão recebidos em Belém pela seguinte ordem: Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), União Geral de Trabalhadores (UGT), Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

Na mesma nota, a Presidência escreve que o chefe de Estado agendou estas audiências para o primeiro dia logo após a sua visita oficial a Espanha, que começa no domingo e termina segunda-feira, e a visita do Presidente do Brasil, Lula da Silva, a Portugal, na terça-feira.

Depois de a UGT ter rejeitado uma das versões apresentadas pelo executivo, o Presidente da República tinha pedido que o diálogo não fosse esgotado e prometeu que será “sempre coerente” com as declarações feitas em campanha, quando disse que, sem acordo na concertação social, vetaria esta reforma.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Estas reuniões vão decorrer numa altura em que a proposta do Governo para alterar a legislação laboral ainda não reúne consenso na concertação social.

A CGTP mantém-se contra e tem acusado o executivo de a excluir das negociações, tendo organizado uma manifestação contra a proposta na sexta-feira.

No mesmo dia, a ministra do Trabalho garantiu que a versão final da proposta de alteração à lei laboral será enviada à CGTP e disse que se não houver acordo com os parceiros o documento submetido ao parlamento será um meio termo.

Esta semana, durante o debate quinzenal, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou importante um acordo entre parceiros sociais sobre a revisão das leis laborais antes de um diploma chegar ao parlamento, mas frisou que o Governo apresentará em qualquer cenário uma proposta de lei.

Temas: Seguro Presidente da República Belém Lei Laboral Parceiros Sociais
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Presidente Seguro

Presidente da República recebe parceiros sociais em Belém na quarta-feira

Há 1h e 58min

Conselho de Estado defende reforço da prevenção e resposta a crises e respeito pelo direito internacional

Ontem às 19:41

Seguro encontra-se com Felipe VI e com Sánchez em Madrid

Ontem às 12:50

Seguro nomeia cinco novos membros do Conselho de Estado

16 abr, 13:05
Mais Presidente Seguro

Mais Lidas

Cinco detidos em operação da PJ após buscas no Hospital das Forças Armadas e na prisão da Carregueira

Ontem às 18:19

Voos cancelados, aumento do preço de bilhetes já comprados: saiba como proteger-se antes de viajar

Ontem às 22:50

Um país inteiro respirou de alívio depois de um lobo que fugiu do jardim zoológico ter sido encontrado

Ontem às 12:17

"Amazon da guerra": como a Ucrânia criou um supermercado digital de drones que está a aterrorizar o exército russo

Ontem às 07:00

Saiu em precária há 14 anos e não voltou à prisão. Foi apanhado em Setúbal

Ontem às 17:29

"Dá vontade de chorar": fotógrafo consegue raro acesso aos fantasmagóricos ursos-espírito do Canadá

Hoje às 11:00

Preço do petróleo cai a pique segundos após o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz

Ontem às 14:54

Irão reabre "completamente" Estreito de Ormuz mas bloqueio dos EUA mantém-se ativo "em plena força"

Ontem às 15:19

Preços da gasolina e do gasóleo descem na próxima semana

Ontem às 11:03

Euromilhões: esta é a chave que vale 132 milhões de euros

Ontem às 20:20

Pensava que era uma ressaca. No dia seguinte não conseguia ver

Hoje às 15:00

Lei laboral: patrões chegam a acordo com Governo, UGT não

Ontem às 18:09