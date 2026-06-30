António José Seguro reúne-se com Emmanuel Macron em Paris

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O encontro entre os dois presidentes decorre no Palácio do Eliseu

O Presidente da República, António José Seguro, reúne-se esta quarta-feira em Paris com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, para um almoço de trabalho, no âmbito de uma curta visita à capital francesa.

O encontro entre António José Seguro e Emmanuel Macron está agendado para as 13:15 locais (12:15 de Lisboa) no Palácio do Eliseu, a residência oficial do Presidente da República francês, em Paris.

Este encontro com Emmanuel Macron esteve previsto para o início de maio – e seria a segunda deslocação de António José Seguro ao estrangeiro –, mas foi adiado por impossibilidade de conciliar a agenda dos dois presidentes, informou na altura fonte oficial da Presidência da República.

Após este almoço de trabalho, no qual não estão previstas declarações à imprensa, Seguro irá encontrar-se às 16:00 (15:00 de Lisboa) com cerca de duas dezenas de empresários portugueses na residência da embaixada de Portugal em Paris.

Esta será a sétima visita ao estrangeiro de António José Seguro enquanto chefe de Estado.

Cerca de mês e meio depois de ter tomado posse como Presidente da República, em 09 de março, António José Seguro deslocou-se a Madrid, onde foi recebido pelo Rei de Espanha, Felipe VI, e pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Depois, no início de maio, esteve em Itália, para uma cerimónia comemorativa do 50.º aniversário do Instituto Universitário Europeu, em Florença, e reuniu-se em Roma com o Presidente Sergio Mattarella.

No início de junho, esteve no Luxemburgo, numa visita oficial para comemorar o Dia de Portugal, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante a qual foi recebido pelos grão-duques Guilherme V e Stéphanie.

A meio de junho, António José Seguro voltou a Itália, para participar no 19.º Encontro da Cotec Europa, em Veneza, onde esteve novamente com o Presidente italiano e com o Rei de Espanha.

Na semana passada esteve em Miami, nos Estados Unidos, onde assistiu ao jogo da seleção portuguesa de futebol contra a Colômbia, e entre hoje e quarta-feira está em Barcelona, onde irá marcar presença na cerimónia de entrega da Medalha de Ouro da União Internacional dos Arquitetos 2026 ao arquiteto Eduardo Souto Moura.