Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
opinião
Elsa Veloso
CEO da DPO Consulting

A era da humilhação sintética: quando a tecnologia falha na proteção da dignidade humana

Há 35 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Há algo de profundamente perturbador em ver uma sociedade avançar tecnologicamente ao mesmo tempo que falha, de forma tão brutal, na proteção da dignidade humana. Talvez porque o verdadeiro perigo da Inteligência Artificial nunca tenha sido a máquina. O verdadeiro perigo sempre foi aquilo que os seres humanos fariam com ela. E hoje começamos finalmente a perceber o preço humano dessa irresponsabilidade coletiva.

Quando se levanta o debate sobre deepfakes sexuais, muitas pessoas continuam a reduzi-lo a um problema meramente tecnológico, uma polémica digital, um excesso da internet, ou um fenómeno mediático. Mas não é isso. O que está verdadeiramente em causa são vidas humanas. São adolescentes fechados em quartos sem conseguir voltar à escola. São jovens que deixam de sair de casa porque têm medo de olhar alguém nos olhos. São raparigas que entram em pânico cada vez que o telemóvel vibra. São crianças expostas sexualmente sem sequer compreenderem totalmente o que lhes aconteceu. São famílias destruídas pela vergonha, pelo medo e pela impotência. E sim: são pessoas que se suicidam, porque há um ponto a partir do qual o sofrimento psicológico deixa de ser suportável.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Talvez uma das maiores tragédias desta nova era digital seja precisamente esta: o sofrimento tornou-se invisível. As vítimas continuam aparentemente vivas — continuam online, continuam a publicar, continuam a responder, continuam "presentes" — mas muitas já colapsaram emocionalmente muito antes disso. O que um deepfake sexual destrói não é apenas reputação. Destrói segurança, identidade, pertença, confiança, autoestima e, muitas vezes, a própria vontade de continuar.

A humilhação pública digital tem uma violência diferente de tudo o que conhecíamos até agora. Antes, a vergonha tinha limites geográficos, tinha contexto, e dependia da memória humana. Hoje não. Hoje a humilhação replica-se, arquiva-se, eterniza-se, redistribui-se, amplifica-se algoritmicamente e persegue a vítima durante anos. A internet não esquece, os motores de busca não esquecem, os fóruns não esquecem, os grupos privados não esquecem, e os algoritmos não esquecem. E pior: a vítima sabe disso.

Talvez seja essa consciência de irreversibilidade que torna tudo tão devastador. Há jovens que acordam todos os dias com o medo de descobrir quem recebeu a imagem, quem a guardou, quem a comentou, quem a partilhou, quem acreditou, quem riu, ou quem ficou em silêncio. Porque mesmo quando a imagem é falsa, o sofrimento é absolutamente real. E existe aqui uma perversidade profundamente cruel: o corpo pode nunca ter sido exposto, mas a vergonha instala-se como se tivesse sido. É por isso que tantas vítimas desenvolvem ansiedade severa, depressão, dissociação, ataques de pânico, automutilação, isolamento social, perturbações alimentares e ideação suicida.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Estamos perante uma forma moderna de violência psicológica em massa. E o mais assustador é que isto está a tornar-se banal. Há adolescentes que hoje criam imagens sexualizadas de colegas em minutos. Outros fazem-no sobre si próprios. Outros trocam conteúdos em grupos privados como se fosse entretenimento. Muitos não têm verdadeira consciência do impacto humano porque cresceram num ambiente onde tudo é conteúdo, tudo é partilhável, tudo é descartável, e tudo parece reversível.

Mas não é. Uma imagem enviada aos 14 anos pode reaparecer aos 24. Uma brincadeira digital pode transformar-se num trauma vitalício. Um momento de impulsividade pode destruir relações, carreiras e saúde mental. Estamos a criar uma geração inteira sem preparação emocional para a violência da hiperexposição digital. E isso deveria aterrorizar-nos.

Porque a tecnologia evoluiu exponencialmente, mas a maturidade emocional coletiva não. Os Estados continuam atrasados, os reguladores continuam lentos, as plataformas continuam ambíguas, e as lojas de aplicações continuam a distribuir ferramentas perigosíssimas enquanto discutem “inovação”. A verdade é que se uma aplicação permite gerar nudez sintética não consentida, então essa aplicação não é neutra. Se uma plataforma sabe que existem milhares de vítimas e continua a monetizar engagement gerado por conteúdos abusivos, então já não estamos perante mera falha tecnológica. Estamos perante falha ética. E talvez até falha civilizacional.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Porque nenhuma sociedade pode considerar-se verdadeiramente evoluída se não conseguir proteger os seus jovens, os seus vulneráveis, os seus filhos, e a dignidade da identidade humana.

O mais inquietante é que estamos apenas no início. A próxima geração de deepfakes terá voz perfeita, vídeo em tempo real, microexpressões realistas, clonagem emocional e interações impossíveis de distinguir da realidade. Entraremos numa era em que qualquer pessoa poderá ser sexualizada, comprometida, incriminada, humilhada, ou destruída digitalmente sem nunca ter feito absolutamente nada.

E talvez seja aqui que surge a grande pergunta moral do nosso tempo: O que acontece a uma sociedade quando deixa de ser possível confiar na realidade? Porque a erosão da verdade não destrói apenas informação. Destrói relações humanas, confiança social, justiça, reputação, democracia, e saúde mental coletiva.

Por isso, esta discussão nunca poderá ser apenas sobre tecnologia. É sobre sofrimento humano. É sobre crianças que não conseguem voltar à escola. É sobre jovens que entram em colapso psicológico. É sobre famílias desesperadas. É sobre vítimas que sentem que perderam controlo sobre o próprio corpo e a própria identidade. E é sobre uma obrigação absolutamente fundamental do Estado: proteger os seus cidadãos. Sobretudo quando já não conseguem proteger-se sozinhos. Porque quando uma sociedade permite que alguém seja destruído digitalmente perante milhões de pessoas sem resposta rápida, sem proteção eficaz e sem responsabilização séria, então o problema já não é apenas tecnológico. O problema passa a ser moral. E talvez seja precisamente aí que a nossa geração será julgada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Segurança Tecnologia IA Deepfakes
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Colunistas

opinião
Elsa Veloso

A era da humilhação sintética: quando a tecnologia falha na proteção da dignidade humana

Há 35 min
opinião
Paulo Dias

Crianças abandonadas: a verdade está nos telemóveis

Ontem às 23:19
opinião
José Borralho

Do que têm medo os portugueses?

20 mai, 11:20
opinião
Filipe Santos Costa

Que Se Lixem As Eleições | Infeliz aniversário de oposição

20 mai, 09:03
Mais Colunistas

Mais Lidas

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Ontem às 21:06

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Ontem às 16:15

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

20 mai, 20:49

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

20 mai, 15:36

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Ontem às 08:20

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Ontem às 21:06

Irão está a reconstruir a sua base industrial militar mais depressa do que o esperado. Drones são preocupação especial

Ontem às 09:03

Como a GNR encontrou a mãe e o padrasto das crianças francesas num café em Fátima

Ontem às 23:10

Drones, sistemas privados e inteligência artificial: como a Ucrânia está a proteger o seu espaço aéreo

Ontem às 11:26

PJ detém estudante de 22 anos suspeito de "sextortion". Lucrou um milhão de euros

Ontem às 17:03