A retaliação pode não ser imediata. O que as organizações devem fazer para reduzir os riscos

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Os recentes ataques militares que envolvem os Estados Unidos, Israel e o Irão reacenderam um debate que se tornou cada vez mais central no panorama da segurança global, qual será o papel do ciberespaço nos conflitos geopolíticos?

Segundo os relatórios do FortiGuard Labs estamos a observar um aumento significativo da atividade cibernética na região através de hacktivismo com ligações pouco estruturadas, reivindicações recicladas, ataques de defacement, interrupções em canais de comunicação para difusão de propaganda e tentativas oportunistas de intrusão, tudo isto a ocorrer na sombra de um conflito militar.

Esta dinâmica reflete uma tendência mais ampla. Em cenários de conflito, o ciberespaço torna-se terreno fértil para uma ampla variedade de atores. Nem todos estão diretamente ligados a Estados-nação. Grupos hacktivistas, organizações de cibercrime e atores oportunistas exploram frequentemente a turbulência geopolítica para lançar ataques alinhados com as suas próprias agendas e que podem ir desde ganhos financeiros até à promoção de mensagens políticas ou à tentativa de causar danos reputacionais.

Outro fator crítico a considerar é o momento em que pode ocorrer uma retaliação cibernética. Contrariamente à perceção comum, as respostas no ciberespaço associadas a acontecimentos geopolíticos nem sempre são imediatas. Em vários incidentes anteriores envolvendo atores alinhados com Estados, as operações cibernéticas ocorreram dias ou mesmo semanas após o evento que as desencadeou. Este atraso permite que os atacantes atuem num momento em que a atenção global já diminuiu e as organizações podem ter diminuído as suas medidas de defesa.

Por esta razão, a ausência de uma escalada visível não deve ser interpretada como uma redução do nível de risco. Em alguns casos, pode significar que os atores maliciosos já se encontram posicionados dentro de redes e sistemas, aguardando o momento mais oportuno para agir.

Para as organizações, esta realidade reforça uma lição fundamental, os conflitos geopolíticos já não são acontecimentos distantes que dizem respeito apenas a governos ou forças militares. Atualmente, qualquer organização, pública ou privada, pode tornar-se um alvo indireto, mesmo quando a sua ligação ao conflito é mínima.

Neste contexto, a preparação torna-se a forma mais eficaz de defesa. Muitas das campanhas cibernéticas associadas a tensões geopolíticas não dependem de vulnerabilidades altamente sofisticadas ou de exploits de zero-day. Em vez disso, exploram frequentemente fragilidades básicas, como sistemas por atualizar, reutilização de credenciais, ausência de autenticação multifator ou serviços expostos diretamente à internet.

Reforçar as práticas básicas de cibersegurança continua a ser uma das formas mais eficazes de reduzir o risco. A aplicação regular de atualizações de segurança, mecanismos robustos de autenticação, segmentação de redes e monitorização contínua são componentes essenciais de uma postura de cibersegurança resiliente.

Ao mesmo tempo, a sensibilização dos colaboradores assume um papel cada vez mais importante. Em períodos de instabilidade geopolítica, as campanhas de phishing exploram frequentemente notícias de última hora e narrativas associadas a crises para aumentar a sua credibilidade e taxa de sucesso.

A colaboração é igualmente crítica e a cibersegurança deve ser, por natureza, um desafio partilhado. Nenhuma organização tem visibilidade total sobre o panorama de ameaças, sobretudo quando os adversários operam além-fronteiras e entre diferentes jurisdições. A partilha de informação entre empresas, governos e fornecedores de segurança desempenha um papel determinante no reforço da resiliência coletiva.

Nesse sentido, se olharmos para a história recente esta demonstra que os conflitos modernos são cada vez mais híbridos, combinando operações militares, campanhas de desinformação e ciberataques cada vez mais abrangentes. O que pode inicialmente parecer um confronto regional pode rapidamente gerar efeitos globais através das infraestruturas digitais que sustentam a economia interligada de hoje.

Vivemos num mundo hiperconectado onde o campo de batalha já não é definido apenas pela geografia. Estende-se agora ao ciberespaço, onde a preparação, a colaboração e a resiliência digital se tornaram pilares essenciais da segurança coletiva.