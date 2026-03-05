"Não responda, não clique em nenhuma ligação e apague a mensagem imediatamente": Segurança Social alerta para fraude em alegada ativação da autenticação de dois fatores

Em causa está uma tentativa de 'phishing", que tem como objetivo obter os dados confidenciais dos cidadãos

O Instituto da Segurança Social alertou esta quinta-feira para uma tentativa de fraude por SMS ou e-mail sobre uma suposta ativação da autenticação de dois fatores, instando os cidadãos a não clicarem em nenhum 'link' e apagarem a mensagem.

"A Segurança Social alerta que estão a circular mensagens SMS e e-mails fraudulentos, que utilizam o seu nome de forma indevida, alegando que a conta do cidadão está bloqueada e que seria preciso carregar num link para ativar a Autenticação de Dois Fatores, desbloqueando a conta", adianta o Instituto da Segurança Social (ISS), em comunicado divulgado esta quinta-feira.

O instituto liderado por Pedro Corte Real alerta que em causa está uma tentativa de 'phishing", que tem como objetivo obter os dados confidenciais dos cidadãos.

"A Segurança Social apela aos utilizadores que não acedam ao link enviado e que tomem medidas para se protegerem destas fraudes", acrescenta, instando a quem tenha recebido esta SMS e/ou e-mail que "não responda, não clique em nenhuma ligação e apague a mensagem imediatamente".

Na mesma nota, o instituto realça ainda que "nunca envia ligações para a ativação de serviços, nem pede códigos de acesso, palavras-passe ou dados bancários" e pede aos cidadãos e empresas que utilizem os canais oficiais, "nomeadamente o Portal da Segurança Social, para realizar a ativação da Autenticação de Dois Fatores", sublinhando que "esta medida terá de ser feita exclusivamente pelo próprio utilizador".

A autenticação de dois fatores para aceder ao portal da Segurança Social está disponível para cidadãos e empresas que a podem utilizar de forma opcional, tornando-se obrigatória a partir de 12 de maio.

Em causa está um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador antes de conceder o acesso.

Deste modo, além da palavra-passe é preciso inserir no portal da Segurança Social um código temporário que será enviado para um dos contactos validados: telemóvel ou e-mail.

