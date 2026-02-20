Contribuições de estrangeiros para a Segurança Social sobem oito vezes em 10 anos

Há 1h e 10min

Estrangeiros representavam quase um quinto (17,6%) do número total de pessoas com contribuições pagas à Segurança Social. Nos dez anos anteriores, esse peso era de 4,5%

O número de pessoas estrangeiras com contribuições pagas à Segurança Social quintuplicou entre dezembro de 2015 e dezembro de 2025 e o montante dessas contribuições subiu oito vezes nesse período, segundo dados da Segurança Social.

Os dados relativos à situação contributiva dos trabalhadores estrangeiros e apoios sociais que recebem passam a estar disponíveis a partir de hoje no 'site' da Segurança Social.

Estes dados vão ser divulgados mensalmente, sendo que além dos dados mensais serão disponibilizados dados anuais.

Em dezembro de 2025, havia cerca de 840 mil pessoas de nacionalidade estrangeira com contribuições pagas à Segurança Social, mais 3.375 face a igual período de 2024, e um número 5,4 vezes superior aos cerca de 156 mil registados em dezembro de 2015, de acordo com os dados disponibilizados.

No final do ano passado, os estrangeiros representavam quase um quinto (17,6%) do número total de pessoas com contribuições pagas à Segurança Social, enquanto 10 anos antes o peso era de 4,5%.

Do total dos 840 mil estrangeiros com contribuições pagas à Segurança Social, cerca de seis em cada dez (62,1%) eram homens, enquanto as mulheres representavam 37,9%.

A maior fatia diz respeito a cidadãos brasileiros (cerca de 309 mil), seguidos pelos indianos (58 mil) e pelos angolanos (54 mil).

Por setores de atividade, apesar de, em termos absolutos, o maior número ser relativo ao setor do alojamento e restauração (129 mil), seguido pelas atividades administrativas e dos setores de apoio (122 mil) e da construção (117 mil), é no setor da agricultura, floresta e pesca, que existe o maior peso de trabalhadores com nacionalidade estrangeira (41% são estrangeiros).

Quanto ao valor dessas contribuições, aumentou 8,5 vezes nos últimos 10 anos, tendo passado de 491 milhões de euros em 2015 para 4.162 milhões de euros no ano passado.

Também o peso relativo do valor das contribuições de estrangeiros no total das contribuições pagas à Segurança Social aumentou substancialmente, passando de 3,5% em 14%, no período em análise.

No que toca ao número de beneficiários de nacionalidade estrangeira com prestações pagas pela Segurança Social, mais do que triplicou em 10 anos, de cerca de 61 mil em dezembro de 2015 para 213 mil em dezembro do ano passado, segundo os dados disponíveis.

Em causa estão todas as prestações pagas pela Segurança Social, quer sejam financiados por impostos, quer sejam financiadas por contribuições e quotizações.

No final do ano passado, as pessoas de nacionalidade estrangeira representavam cerca de 12,2% do total de beneficiários com prestações pagas pela Segurança Social, enquanto 10 anos antes o peso eram cerca de 4%.

À semelhança do que sucede com as contribuições, também nas prestações pagas pela Segurança Social a cidadãos estrangeiros a faixa etária com maior representatividade é a dos 30 aos 39 anos.

Os cidadãos com nacionalidade brasileira lideram (com 98 mil beneficiários), seguidos pelos angolanos (15 mil) e pelos cabo-verdianos (12 mil).

No que concerne ao valor das prestações pagas a pessoas de nacionalidade estrangeira, este subiu de 137 milhões de euros em 2015 para 827 milhões de euros em 2025, ou seja, sextuplicou em 10 anos.

Deste modo, o peso relativo ao valor das prestações pagas a pessoas estrangeiras no total das contribuições para a Segurança Social passou de 3,5% em dezembro de 2015 para 11,4% em dezembro de 2025.

"A diferença entre as contribuições pagas e as prestações recebidas pelas pessoas de nacionalidade estrangeira é uma diferença positiva", realçou a secretária de Estado da Segurança Social, Filipa Lima.

Questionada sobre o facto de a disponibilização de dados poder ser vista como discriminatória, a secretária de Estado admite que "há sempre riscos", mas considera que “todos os dados que sejam disponibilizados de forma isenta e imparcial [...] contribuem para elevar a literacia".

Referindo-se como "defensora acérrima da disponibilização de dados que são de interesse comum", a governante justificou ainda a decisão com os vastos pedidos de informação que chegam ao ministério, bem como uma tentativa de veicular a informação de forma transparente.