Contribuições de estrangeiros para a Segurança Social sobem oito vezes em 10 anos

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 10min
Dinheiro

Estrangeiros representavam quase um quinto (17,6%) do número total de pessoas com contribuições pagas à Segurança Social. Nos dez anos anteriores, esse peso era de 4,5%

O número de pessoas estrangeiras com contribuições pagas à Segurança Social quintuplicou entre dezembro de 2015 e dezembro de 2025 e o montante dessas contribuições subiu oito vezes nesse período, segundo dados da Segurança Social.

Os dados relativos à situação contributiva dos trabalhadores estrangeiros e apoios sociais que recebem passam a estar disponíveis a partir de hoje no 'site' da Segurança Social.

Estes dados vão ser divulgados mensalmente, sendo que além dos dados mensais serão disponibilizados dados anuais.

Em dezembro de 2025, havia cerca de 840 mil pessoas de nacionalidade estrangeira com contribuições pagas à Segurança Social, mais 3.375 face a igual período de 2024, e um número 5,4 vezes superior aos cerca de 156 mil registados em dezembro de 2015, de acordo com os dados disponibilizados.

No final do ano passado, os estrangeiros representavam quase um quinto (17,6%) do número total de pessoas com contribuições pagas à Segurança Social, enquanto 10 anos antes o peso era de 4,5%.

Do total dos 840 mil estrangeiros com contribuições pagas à Segurança Social, cerca de seis em cada dez (62,1%) eram homens, enquanto as mulheres representavam 37,9%.

A maior fatia diz respeito a cidadãos brasileiros (cerca de 309 mil), seguidos pelos indianos (58 mil) e pelos angolanos (54 mil).

Por setores de atividade, apesar de, em termos absolutos, o maior número ser relativo ao setor do alojamento e restauração (129 mil), seguido pelas atividades administrativas e dos setores de apoio (122 mil) e da construção (117 mil), é no setor da agricultura, floresta e pesca, que existe o maior peso de trabalhadores com nacionalidade estrangeira (41% são estrangeiros).

Quanto ao valor dessas contribuições, aumentou 8,5 vezes nos últimos 10 anos, tendo passado de 491 milhões de euros em 2015 para 4.162 milhões de euros no ano passado.

Também o peso relativo do valor das contribuições de estrangeiros no total das contribuições pagas à Segurança Social aumentou substancialmente, passando de 3,5% em 14%, no período em análise.

No que toca ao número de beneficiários de nacionalidade estrangeira com prestações pagas pela Segurança Social, mais do que triplicou em 10 anos, de cerca de 61 mil em dezembro de 2015 para 213 mil em dezembro do ano passado, segundo os dados disponíveis.

Em causa estão todas as prestações pagas pela Segurança Social, quer sejam financiados por impostos, quer sejam financiadas por contribuições e quotizações.

No final do ano passado, as pessoas de nacionalidade estrangeira representavam cerca de 12,2% do total de beneficiários com prestações pagas pela Segurança Social, enquanto 10 anos antes o peso eram cerca de 4%.

À semelhança do que sucede com as contribuições, também nas prestações pagas pela Segurança Social a cidadãos estrangeiros a faixa etária com maior representatividade é a dos 30 aos 39 anos.

Os cidadãos com nacionalidade brasileira lideram (com 98 mil beneficiários), seguidos pelos angolanos (15 mil) e pelos cabo-verdianos (12 mil).

No que concerne ao valor das prestações pagas a pessoas de nacionalidade estrangeira, este subiu de 137 milhões de euros em 2015 para 827 milhões de euros em 2025, ou seja, sextuplicou em 10 anos.

Deste modo, o peso relativo ao valor das prestações pagas a pessoas estrangeiras no total das contribuições para a Segurança Social passou de 3,5% em dezembro de 2015 para 11,4% em dezembro de 2025.

"A diferença entre as contribuições pagas e as prestações recebidas pelas pessoas de nacionalidade estrangeira é uma diferença positiva", realçou a secretária de Estado da Segurança Social, Filipa Lima.

Questionada sobre o facto de a disponibilização de dados poder ser vista como discriminatória, a secretária de Estado admite que "há sempre riscos", mas considera que “todos os dados que sejam disponibilizados de forma isenta e imparcial [...] contribuem para elevar a literacia".

Referindo-se como "defensora acérrima da disponibilização de dados que são de interesse comum", a governante justificou ainda a decisão com os vastos pedidos de informação que chegam ao ministério, bem como uma tentativa de veicular a informação de forma transparente.

Temas: Segurança Social Estrangeiros Segurança Social Contribuições dos estrangeiros

Economia

Contribuições de estrangeiros para a Segurança Social sobem oito vezes em 10 anos

Há 1h e 10min

Programa Vale Eficiência cancela de "imediato" atribuição de novos apoios

Ontem às 17:38

Lucro da Corticeira Amorim cai 20,3% para 55,6 milhões de euros em 2025

Ontem às 17:07

Taxa de juro média do crédito à habitação desce para 3,111% em janeiro pela 24.ª vez consecutiva

Ontem às 13:33
Mais Economia

Mais Lidas

Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois

Ontem às 12:16

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

18 fev, 15:06

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

18 fev, 13:22

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

18 fev, 22:43

Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Ontem às 14:30

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

18 fev, 23:20

Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a suspeita de incêndio em avião da Ryanair

18 fev, 19:35

"Grito do Ipiranga": Europa está a quebrar o tabu nuclear para enfrentar Moscovo

Ontem às 07:00

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Ontem às 19:40

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

17 fev, 12:49

Os EUA estão preparados para atacar o Irão este fim de semana. Mas Trump ainda está a pensar

Ontem às 08:47