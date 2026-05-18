Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Mais de 400 mortos em acidentes com motos em três anos. PSP e GNR lançam nova campanha

Agência Lusa , MSM
Há 39 min
Acidente

Autoridades pretendem reduzir a sinistralidade grave com motociclos e ciclomotores

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam na terça-feira uma campanha de segurança rodoviária dirigida a motociclos e ciclomotores, que visa alertar para os comportamentos de risco associados à condução.

Num comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a ASNR lembram que entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025 foram registados 34.177 acidentes que envolveram ciclomotores e motociclos, que causaram 439 mortos, 3.028 feridos graves e 34.514 feridos ligeiros.

“Embora a maioria das vítimas corresponda a condutores e passageiros de ciclomotores e motociclos, este universo inclui também outros utilizadores envolvidos nestes acidentes, como peões ou ocupantes de outros veículos”, segundo aquelas autoridades.

As autoridades alertam que “os veículos de duas rodas a motor continuam a apresentar níveis elevados de sinistralidade grave, sobretudo em meio urbano e em estradas nacionais, onde a vulnerabilidade dos seus utilizadores é particularmente elevada”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2026, quase metade da sinistralidade grave envolvendo veículos de duas rodas a motor ocorre em arruamentos urbanos e em estradas nacionais.

Sob o lema “Duas Rodas - Agarre-se à Vida”, esta é a quinta de 11 campanhas previstas no PNF 2026 e a “segunda dedicada aos veículos de duas rodas a motor, um dos grupos de utilizadores com maior exposição ao risco rodoviário e maior vulnerabilidade em caso de acidente”.

A campanha, que arranca terça-feira e termina no dia 25 de maio [segunda-feira], visa alertar os condutores de motociclos e ciclomotores para os comportamentos de risco associados à condução, promovendo uma condução mais segura, defensiva e responsável.

Pretende igualmente reforçar a sensibilização dos restantes utilizadores da via para a necessidade de partilha segura do espaço rodoviário.

Na nota, a ANSR e as forças de segurança recomendam o uso correto do capacete e de equipamentos de proteção e evitar comportamentos de risco, como excesso de velocidade, manobras perigosas ou circulação entre veículos, aumentam significativamente o risco de acidente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Segurança rodoviária Motociclos PSP Acidentes motos Campanha segurança rodoviária
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Crédito da casa pode voltar a ficar mais caro após nova subida da Euribor

Há 31 min

Mais de 400 mortos em acidentes com motos em três anos. PSP e GNR lançam nova campanha

Há 39 min
03:28

Bom tempo "veio para ficar" e "com temperaturas acima da média"

Há 1h e 0min

Novos medicamentos demoram quase dois anos até chegar aos doentes em Portugal

Há 1h e 13min
Mais País

Mais Lidas

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

Ontem às 13:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

Ataque ucraniano é o maior em mais de um ano contra Moscovo: "Estamos a dizer claramente aos russos: o vosso estado deve pôr fim à guerra"

Ontem às 10:58

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

Ontem às 09:00

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

Ontem às 21:00

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Precisamos de uma reforma laboral? “Quando se atrasam as transformações, aceleram-se as revoluções”

Ontem às 22:00

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

15 mai, 10:38

“Encontro demasiadas crianças que estão a lutar mais do que conseguem suportar”

16 mai, 08:00