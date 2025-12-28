Últimas 24 horas registaram 106 acidentes. Dos 40 feridos, dois encontram-se em estado grave

Agência Lusa
28 dez 2025, 10:48
Acidente

Dados foram revelados pela PSP este domingo de manhã

A PSP registou, em 24 horas, 106 acidentes, dos quais resultaram dois feridos graves e 38 ligeiros, no âmbito da segunda fase da Operação Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança, foi divulgado este domingo.

“Felizmente, não foi registada qualquer vítima mortal nas últimas 24 horas nas estradas da responsabilidade da PSP”, salienta esta polícia, em comunicado.

No total, a PSP efetuou 64 detenções, das quais 40 por crimes rodoviários.

A PSP destaca que 26 detenções ocorreram por condução em estado de embriaguez, 10 por falta de habilitação legal para conduzir e quatro por outros crimes rodoviários.

Foi, ainda, detida uma pessoa por crime contra a propriedade (furtos e roubos) e nove suspeitos por tráfico de droga, tendo sido apreendidas 11.783 doses individuais de estupefacientes.

Soma-se a apreensão de quatro armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das duas detenções efetuadas por posse de arma proibida.

Relativamente à prevenção e fiscalização nas estradas, foram fiscalizados 675 condutores, sendo detetadas 184 infrações à legislação rodoviária.

Das contraordenações rodoviárias detetadas, a mais frequente foi a falta de inspeção periódica obrigatória (31), falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório (oito), condução sob influência do álcool (duas), uso indevido do telemóvel no exercício da condução (duas), e falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (uma).

“Nesta época festiva, a PSP, com o objetivo de redução da sinistralidade rodoviária no nosso país, continuará a incidir a sua operação em três vetores de atuação: prevenção, sensibilização e fiscalização”, lê-se na nota de imprensa da PSP que, por fim, apela “a todos os condutores para que conduzam em segurança”.

