Quando ninguém entende as regras, a segurança fica apenas no papel

Há 1h e 50min

Segurança no trabalho: e se o problema já não for a falta de regras, mas o excesso delas?

Durante anos, as empresas responderam ao desafio da segurança no trabalho da forma mais previsível: criando regras, procedimentos, manuais, matrizes de risco, formações obrigatórias e documentos de conformidade. A intenção era legítima: reduzir acidentes, proteger pessoas, cumprir a lei e criar ambientes de trabalho mais seguros. Mas há uma pergunta que muitas organizações continuam a evitar: e se, em alguns casos, o excesso de políticas estiver a criar mais risco do que segurança?

A questão pode parecer provocatória, mas é cada vez mais difícil ignorá-la. Hoje, muitas empresas não sofrem por falta de regras. Pelo contrário: acumulam normas, processos e documentos que cobrem praticamente todos os cenários. O problema é que, demasiadas vezes, essas regras funcionam no papel, mas falham onde mais importa: na realidade concreta do trabalho diário.

Há políticas para tudo: utilização de equipamentos, circulação em espaços comuns, trabalho remoto, emergências, ergonomia, riscos psicossociais, reporte de incidentes, assédio, saúde mental, cibersegurança ou proteção de dados. Muitas são necessárias. O erro está em acreditar que criar uma política é o mesmo que resolver um risco. Não é. Uma regra que ninguém encontra não protege. Um procedimento que só é compreendido por quem o escreveu não protege. Um manual perdido numa pasta partilhada não protege. Uma formação anual feita em modo automático, apenas para cumprir calendário, também não protege.

A segurança no trabalho falha muitas vezes não pela ausência de regras, mas pela existência de regras em excesso, mal comunicadas, pouco acessíveis e desligadas da experiência real das equipas. Falha quando, perante uma dúvida concreta, o colaborador não sabe onde procurar resposta. Falha quando departamentos diferentes interpretam a mesma norma de formas distintas. Falha quando os Recursos Humanos se tornam uma central permanente de esclarecimentos, porque o sistema que deveria orientar as pessoas não é claro o suficiente para funcionar sozinho. Este é talvez um dos maiores equívocos da gestão moderna: confundir conformidade com segurança. Uma organização pode estar juridicamente protegida, documentalmente preparada e formalmente coberta — e, ainda assim, continuar vulnerável. Pode ter auditorias superadas, políticas aprovadas e processos bem descritos, mas manter equipas que não sabem exatamente como agir quando algo acontece.

A distância entre o que está escrito e o que é praticado é, por si só, um risco operacional. E esse risco aumenta à medida que as organizações se tornam mais complexas. Equipas dispersas, modelos híbridos, elevada rotatividade, pressão sobre produtividade, subcontratação, novas tecnologias e processos em constante mudança tornam a clareza um ativo crítico. Num contexto em que as decisões têm de ser tomadas rapidamente, a segurança não pode depender de documentos longos, linguagem ambígua ou cadeias de validação intermináveis.

O paradoxo é evidente: muitas empresas criaram sistemas de segurança tão complexos que acabaram por os tornar pouco seguros. O colaborador comum não precisa de mais um manual de 80 páginas. Precisa de saber, de forma simples e imediata, o que deve fazer, o que não deve fazer, a quem deve reportar e que critérios deve seguir.

A segurança vive na utilização, não na intenção. Por isso, a discussão tem de mudar. A pergunta já não deve ser apenas: “temos uma política para isto?” Deve passar a ser: “as pessoas conseguem usar esta política quando precisam dela?” A primeira pergunta serve a lógica da conformidade. A segunda serve a lógica da proteção. Durante muito tempo, a segurança no trabalho foi tratada como um território de normas, obrigações e responsabilidades legais. Essa dimensão continua a ser indispensável. Mas já não chega. Hoje, a segurança tem de ser pensada também como comunicação interna, cultura organizacional e desenho de processos. Tem de ser simples sem ser simplista. Acessível sem perder rigor. Integrada na operação, e não apenas arquivada em plataformas internas que poucos consultam.

Há ainda uma dimensão cultural que não pode ser ignorada. Quando as políticas são excessivamente complexas, os colaboradores deixam de as ver como instrumentos de proteção e passam a encará-las como burocracia. E quando uma regra é percebida como burocracia, perde força. Deixa de orientar comportamentos e passa a ser apenas mais uma obrigação administrativa. Ambientes verdadeiramente seguros não são aqueles onde existem mais documentos. São aqueles onde há mais clareza, mais coerência e maior apropriação das regras por parte das equipas. Organizações onde as pessoas sabem o que fazer não porque decoraram um manual, mas porque a segurança foi integrada na forma como o trabalho acontece.

Talvez esteja na altura de as empresas fazerem um exercício menos confortável, mas mais útil: auditar não apenas a existência das suas políticas, mas a sua usabilidade. Quantas são realmente conhecidas? Quantas são compreendidas? Quantas são aplicáveis à realidade das equipas? Quantas ajudam a decidir melhor? E quantas existem apenas porque, em algum momento, alguém entendeu que era necessário “ter uma política sobre o tema”?

Menos ruído pode significar mais segurança. Isto não implica eliminar regras essenciais, nem relativizar obrigações legais. Pelo contrário: implica dar-lhes mais força. Uma política curta, clara e bem integrada pode proteger mais do que um conjunto extenso de documentos que ninguém consulta. Um procedimento desenhado a partir da realidade operacional pode ser mais eficaz do que uma norma perfeita no papel, mas inútil no terreno.

Porque o verdadeiro risco pode já não estar apenas no acidente que não foi previsto. Pode estar na regra que existia, mas que ninguém conseguiu aplicar. Na política que estava aprovada, mas que ninguém leu. No procedimento que era correto, mas impraticável. No fim, a pergunta que as organizações devem fazer é simples: as nossas políticas estão realmente a proteger as pessoas ou apenas a proteger a organização no papel? A diferença entre uma coisa e outra pode ser precisamente o lugar onde começa o risco.