Por dentro da Toca do Lobo, a fortaleza escondida onde Hitler ditava a guerra

Ontem às 22:00

Tornou-se a capital não oficial do Terceiro Reich, onde viviam os maiores dos maiores do regime Nazi

A estrada estreita que atravessa a zona rural da Masúria serpenteia ao longo de lagos cintilantes e pântanos cobertos de musgo. Passa por aldeias tranquilas repletas de casas com telhados íngremes que, mesmo num dia quente de verão, parecem preparadas para o inverno mais rigoroso.

Esta região do nordeste da Polónia é conhecida pelas atividades ao ar livre. É um destino para caminhadas, passeios a cavalo e outras atividades que prosperam no ar puro e na paisagem rural sem limites. Um refúgio tranquilo.

De repente, a estrada mergulha numa floresta densa. Os pássaros cantam no alto dos ramos das árvores decíduas. A cena é bucólica, mas o cenário é enganador.

Primeiro, aparece uma linha férrea abandonada. Em seguida, ruínas começam a emergir da folhagem.

Essas tranquilas estradas rurais levaram a um lugar sombrio: a Toca do Lobo - um vasto complexo isolado onde o líder nazi Adolf Hitler planeou grandes campanhas militares da Segunda Guerra Mundial e onde um plano de assassínio quase alterou o curso da guerra.

A escolha das florestas e pântanos da Masúria para estabelecer um quartel-general foi um cálculo estratégico dos nazis. Tendo invadido a Polónia no início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, a Alemanha agora reivindicava esta região - parte da então Prússia Oriental - como sua.

Ao embarcar na sua estratégia agressiva de avançar mais para o leste com uma invasão da União Soviética, Hitler precisava de um centro nevrálgico próximo à fronteira com a URSS. A Operação Barbarossa, uma das maiores invasões militares da história, começaria no verão de 1941.

A área a leste da pequena cidade de Kętrzyn, então conhecida como Rastenburg, era ideal. Uma linha ferroviária construída décadas antes facilitava a construção, e a floresta proporcionava proteção natural. Mais importante ainda, ficava a apenas a 80 quilómetros da fronteira soviética.

Impulsionados pelo ímpeto dos primeiros dias do conflito, os nazis trabalharam rapidamente. A principal empreiteira de engenharia militar do Terceiro Reich alemão, a Organisation Todt, enviou equipas para as florestas, auxiliadas por trabalho forçado de prisioneiros de guerra - principalmente da Polónia e da França.

Em junho de 1941, com a invasão planeada a poucos dias de distância, a Toca do Lobo foi concluída e Hitler mudou-se para lá.

Uma fortaleza na floresta

Um elaborado sistema de camuflagem natural protegia o esconderijo dos ataques aéreos (Pavlo Fedykovych)

A Toca do Lobo nunca teve a intenção de ser apenas uma base militar - era uma fortaleza bem desenvolvida, projetada também para ser um local confortável para os altos escalões da máquina de guerra alemã. Um refúgio na floresta.

E não era destinada apenas a Hitler. Assim que ficou pronta e em funcionamento, os altos escalões nazistas, incluindo Joseph Goebbels, Martin Bormann, Hermann Göring e Wilhelm Keitel, mudaram-se para lá para viver ao lado do ditador.

"A Toca do Lobo tornou-se a capital não oficial do Terceiro Reich”, diz Grzegorz Opala, um entusiasta de história que agora guia os visitantes pelos restos da instalação.

A escala correspondia às ambições de Hitler. No total, foram construídos 50 bunkers e 70 barracas. As paredes do bunker eram feitas de betão, com cerca de seis metros de espessura. O complexo abrangia mais de 100 hectares e incluía dois aeródromos e uma estação ferroviária. Adições extravagantes incluíam uma casa de chá, um casino e um cinema.

Um elaborado sistema de camuflagem natural - redes de disfarce, árvores e fachadas de bunkers cobertas de musgo - protegia a Toca do Lobo de ataques aéreos. Mais de 50 mil minas terrestres cercavam o complexo.

A sua história como quartel-general de Hitler terminou em 24 de janeiro de 1945, quando os alemães detonaram os bunkers enquanto recuavam diante do avanço do Exército Vermelho. Ironicamente, muitas estruturas sobreviveram à explosão, comprovando a qualidade da construção.

Como muitos vestígios nazis em território polaco, a Toca do Lobo foi deixada à mercê da deterioração. Após a queda do comunismo, foi transformada em local turístico. Em 2017, o governo polaco assumiu o controlo e realizou grandes obras de renovação para preservá-la como um local de importância histórica.

Hoje, a Toca do Lobo atrai cerca de 300 mil visitantes por ano.

Um museu ao ar livre assustador

A natureza seguiu o seu curso em muitas estruturas da Toca do Lobo (Michal Fludra/NurPhoto/Shutterstock)

Mesmo com o sol a brilhar através da vegetação, é difícil ignorar a magnitude dos crimes planeados e dirigidos a partir da Toca do Lobo. Eventos cruciais na história mundial foram decididos dentro das suas paredes de betão - não apenas a Operação Barbarossa, mas muitas outras operações militares importantes da Segunda Guerra Mundial. Decisões centrais para o Holocausto foram discutidas e coordenadas aqui.

Essa sensação de desconforto paira ao longo do pavimentado trilho turístico, que serpenteia por entre os esqueletos de cimento dos barracões e bunkers cobertos de vegetação. E essa mesma sensação permanece nos corredores escuros, nas rachas nas paredes, nos reflexos da água estagnada na lagoa abandonada.

A natureza seguiu o seu curso na Toca do Lobo. Há estalactites penduradas no teto do posto de comando da SS, que não tem janelas. Uma família de árvores cresce diretamente da pedra dentro das ruínas do abrigo antiaéreo de Martin Bormann. O musgo cobre o gigantesco bunker de Hitler, uma ruína coberta pela vegetação e recuperada pela floresta.

Sem conhecer a história macabra, é fácil imaginar estas estruturas sombrias como os vestígios de alguma civilização antiga.

Hoje, a entrada na maioria dos bunkers é proibida aos visitantes, uma vez que já não são estruturalmente seguros. Mas há alguns onde ainda é permitido o acesso limitado aos corredores sombrios. Estes incluem o abrigo antiaéreo e o bunker de Bormann, que alberga uma pequena exposição semelhante a uma caverna. Também é encimado por uma plataforma de observação que oferece uma vista das ruínas a partir de cima.

Rotinas diárias de um ditador

Adolf Hitler caminha pela Toca do Lobo com Galeazzo Ciano (à direita, na frente), ministro das Relações Exteriores da Itália sob o comando de Benito Mussolini (De Agostini Picture Library/Getty Images)

Hitler passou um total de cerca de 800 dias na Toca do Lobo, e uma visita ao local oferece uma visão das rotinas banais que pontuavam a vida do Führer, mesmo enquanto a guerra e os assassínios em massa se desenrolavam por toda a Europa.

"Quando Hitler chegou à Toca do Lobo, ele estava muito doente, a sofrer de insónias, reumatismo e problemas gástricos", diz Opala, o guia turístico.

Os dias do ditador aqui começavam com o pequeno-almoço. Em seguida, analisava a imprensa alemã para ler relatos sobre os ataques aéreos às cidades alemãs.

"Depois da análise da imprensa, Hitler passava uma hora com a sua cadela, Blondi, um pastor alemão", relata Opala. A visão do criminoso de guerra responsável pela morte de milhões de pessoas a passear o seu cão nesta floresta é assustadora.

A Toca do Lobo também era um ponto de encontro para funcionários das potências do Eixo, incluindo o ditador italiano Benito Mussolini.

“Mussolini esteve no complexo três vezes. Muitos marechais da Hungria e da Bulgária vieram visitar o Führer aqui”, continua Opala. “Hitler convidava os hóspedes para a casa de chá quando a situação na Frente Oriental estava boa.”

O dia do ditador geralmente terminava com uma chamada tardia para a sua companheira de longa data, Eva Braun - a mulher que partilharia o seu destino quando ele se suicidou noutro bunker, o Führerbunker, em Berlim, a 30 de abril de 1945.

Operação Valquíria

Uma placa memorial marca o local de uma famosa tentativa de assassínio (Pavlo Fedykovych)

A maioria dos visitantes da Toca do Lobo permanece no objeto número 3. Hoje, é apenas uma coleção de pedras, mas já foi o local da sala de conferências principal. Foi aqui que Claus von Stauffenberg, um oficial do exército alemão, tentou matar Hitler com uma bomba escondida numa pasta.

A tentativa de assassínio contra Hitler e o seu círculo íntimo foi organizada por um grupo de oficiais nazis de alto escalão, alarmados com os crescentes fracassos do exército alemão na frente de batalha e frustrados com a tirania do seu líder.

O quartel-general da Toca do Lobo após a tentativa de assassínio de Hitler em 20 de julho de 1944 (Universal History Archive/Getty Images)

A "Operação Valquíria" foi realizada em 20 de julho de 1944, quando von Stauffenberg entrou no complexo com a pasta-bomba para participar numa conferência militar com Hitler e 20 oficiais. Ele colocou os explosivos debaixo da mesa e saiu da sala, sob o pretexto de fazer uma chamada telefónica.

A bomba explodiu às 12:42, matando três pessoas, mas deixando Hitler apenas ligeiramente ferido. Após o golpe, mais de cinco mil pessoas foram executadas, incluindo von Stauffenberg. Isso também aprofundou a paranóia de Hitler e mudou a forma como as reuniões na Toca do Lobo eram realizadas.

“Após a tentativa de assassínio, todos os oficiais sentavam-se em cadeiras e, atrás deles, havia pessoas da SS com metralhadoras”, diz Opala.

Das mais de 40 tentativas fracassadas de matar o ditador, a conspiração da Toca do Lobo foi a que chegou mais perto de ter sucesso. Ela foi retratada no filme de 2008, “Operação Valquíria”, com Tom Cruise no papel de von Stauffenberg.

Turismo sombrio

Cerca de 200 edifícios compunham a Toca do Lobo (Michal Fludra/NurPhoto/Shutterstock)

Embora seja essencialmente uma ruína semi-destruída da Segunda Guerra Mundial, a Toca do Lobo foi amplamente desenvolvida para se transformar numa atração turística completa. Há caminhos bem sinalizados e cada edifício tem um número e um painel informativo ao lado. É possível alugar um prático audioguia ou contratar um guia turístico para uma experiência mais imersiva.

No final de 2024, um hotel e um restaurante foram adicionados ao complexo como parte de um esforço de modernização em grande escala. Comer pierogi (bolinhos recheados tradicionais polacos) e passar a noite ao lado de uma coleção tão sinistra de bunkers nazis abandonados é uma versão incomum do conceito de turismo sombrio.

Isso também não é isento de controvérsia. Com o surgimento de grupos de extrema-direita na Europa, historiadores têm manifestado preocupação com o desenvolvimento turístico do sombrio local nazista.

Mas, para a maioria dos visitantes, o antigo quartel-general de Hitler é um local de reflexão e memória. Ainda hoje oferece uma visão rara do funcionamento interno da devastadora máquina de guerra nazi e da vida pessoal do seu principal ideólogo.

Além do local, a paisagem rural circundante oferece um contraste bem-vindo. Aqui, podem ser encontrados os milhares de lagos que definem a região de Warmia e Masúria, brilhando ao sol.