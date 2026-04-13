PSP controlou mais de 4,3 milhões pessoas nas fronteiras aéreas no primeiro trimestre

Há 1h e 51min

No mesmo período, foram também detetadas 188 casos de fraude documental

A PSP controlou no primeiro trimestre deste ano mais de 4,3 milhões de passageiros nas fronteiras aéreas, mais 12,5% do que no período homólogo de 2025.

Em comunicado, a PSP indica que entre 1 de janeiro e 31 de março de 2026 foram controladas em 11 aeroportos e aeródromos do Continente e dos arquipélagos dos Açores e da Madeira 4.313.811 pessoas, das quais 2.202.520 durante a entrada em Portugal e 2.111.291 aquando da saída do território nacional.

No total, foram intercetadas pela PSP 9.302 passageiros provenientes de fora do espaço Schengen para verificação do cumprimento dos requisitos para entrar em Portugal, mais 45,3% do que no primeiro trimestre de 2025.

Nos primeiros três meses de 2026, a força policial recusou a entrada de 704 cidadãos estrangeiros (+ 57,5%) e registou 73 decisões de interdição de entrada (+217,4%), tendo ainda contabilizado 157 detenções (+ 36,5%).

No mesmo período, foram também detetadas 188 casos de fraude documental (+1,1%) e aplicadas 5.484 medidas cautelares (+153%)

A PSP herdou no final de outubro de 2023 do extinto Servido de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) as competências de vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras aeroportuárias, a cargo da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras.

Em todo o ano de 2025, a PSP controlou 21.105.180 passageiros nas fronteiras aéreas, mais 882.711 do que em 2024, o que correspondeu então a um aumento de 4,4%, informou, em janeiro, a força de segurança.