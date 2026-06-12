Responsável do SIRP defende acesso das "Secretas" a metadados de suspeitos

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REVISTA DE IMPRENSA | Vítor Sereno pressiona o poder político a fazer uma revisão constitucional

Vítor Sereno, secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), desafia o poder político a abrir um processo de revisão constitucional que permita às "secretas" ter acesso aos metadados dos telemóveis de suspeitos de terrorismo, cibercrime ou criminalidade organizada.

Num artigo de opinião publicado no Expresso, Sereno pressiona o poder político, apelando a uma “discussão séria” sobre um tema relevante sobretudo com a explosão do crime que utiliza a internet e os telemóveis como ferramentas: “Está em causa permitir que o Estado português tenha meios adequados para enfrentar ameaças que já vivem inteiramente no ambiente digital", diz o responsável.

Os metadados permitem a localização de utilizadores e o rastreamento de contactos, não o acesso às conversas.

A atual proibição de acesso aos dados móveis de telemóveis "compromete" atividade operacional dos serviços de informações, assegura relatório do conselho de fiscalização das "secretas", citado pelo jornal.