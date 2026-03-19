Guterres deixa aviso a EUA e Israel: "Está mais do que na hora de acabar com esta guerra"

Agência Lusa , MP
Há 1h e 10min
António Guterres em Bruxelas (AP)

Secretário-geral das Nações Unidas apela ainda ao Irão que pare de atacar os seus vizinhos, porque eles "nunca foram partes no conflito"

O secretário-geral da ONU avisou os Estados Unidos e Israel que “está mais do que na hora” de acabarem com a guerra no Irão, defendendo que “é tempo da força do direito prevalecer sobre o direito da força”.

“É tempo de a força do direito prevalecer sobre o direito da força. É tempo de a diplomacia prevalecer sobre a guerra”, afirmou António Guterres, em declarações aos jornalistas ao lado do presidente do Conselho Europeu, António Costa, antes de participar num almoço de trabalho com os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), no âmbito da cimeira europeia, em Bruxelas.

Guterres disse ainda que tinha “duas mensagens” para partilhar sobre a guerra no Irão.

“A primeira é para os Estados Unidos e Israel: está mais do que na hora de acabar com esta guerra, que corre o risco de fugir completamente de controlo, causando imenso sofrimento aos civis e tendo repercussões na economia global que são realmente dramáticas, com potenciais consequências trágicas”, avisou António Guterres.

A segunda mensagem dirigiu-se ao Irão: “Parem de atacar os vossos vizinhos, eles nunca foram partes no conflito”.

Guterres recordou que o Conselho de Segurança da ONU “condenou esses ataques, ordenou que cessassem e determinou a abertura do Estreito de Ormuz”, salientando que o encerramento desta artéria comercial vital, por onde passa cerca de um quinto da produção de petróleo mundial, “causa enorme sofrimento a tantas pessoas em todo o mundo que nada têm a ver com este conflito”.

Os líderes da União Europeia (UE), reunidos esta quinta-feira em Bruxelas, vão discutir a resposta comunitária aos impactos da escalada militar no Médio Oriente, sobretudo para fazer face aos elevados preços da energia e garantir segurança energética.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi convidado para um almoço de trabalho para debater a deterioração da situação internacional e a forma como a UE e os seus parceiros podem trabalhar em conjunto para defender o multilateralismo.

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