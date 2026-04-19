Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Ana Mendes Godinho e Luísa Salgueiro entre as novidades do Secretariado Nacional do PS

Agência Lusa , JGR
Há 44 min
Ana Mendes Godinho (LUSA)

De saída estão os eurodeputados Ana Catarina Mendes e Francisco Assis, assim como Pedro Costa ou Sérgio Sousa Pinto

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A ex-ministra Ana Mendes Godinho e a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, são duas das novidades do Secretariado Nacional do PS que será eleito este domingo, órgão do qual saem os eurodeputados Ana Catarina Mendes e Francisco Assis.

A lista ao Secretariado Nacional proposta pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e que será votada durante a manhã na reunião da Comissão Nacional do PS, mantém muitos dos membros atuais, mas tem novidades como a entrada de Ana Mendes Godinho e Luísa Salgueiro, assim como os ex-deputados Luís Soares e Sérgio Ávila e a ex-secretária de Estado Fátima Fonseca.

De saída estão os eurodeputados Ana Catarina Mendes e Francisco Assis, assim como Pedro Costa ou Sérgio Sousa Pinto.

Temas: Secretariado Nacional do PS PS Ana Mendes Godinho Luísa Salgueiro Luís Soares
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

Ana Mendes Godinho e Luísa Salgueiro entre as novidades do Secretariado Nacional do PS

Há 44 min

PSD/Madeira altera estatutos para permitir que Albuquerque continue na liderança

Ontem às 15:04

Donativos secretos. Maioria dos partidos diz que quer acabar com segredo

17 abr, 21:51

PS volta a pedir ao TC fiscalização da perda da nacionalidade por crimes graves

17 abr, 11:23
Mais Partidos

Mais Lidas

Cinco detidos em operação da PJ após buscas no Hospital das Forças Armadas e na prisão da Carregueira

17 abr, 18:19

Voos cancelados, aumento do preço de bilhetes já comprados: saiba como proteger-se antes de viajar

17 abr, 22:50

Um país inteiro respirou de alívio depois de um lobo que fugiu do jardim zoológico ter sido encontrado

17 abr, 12:17

"Dá vontade de chorar": fotógrafo consegue raro acesso aos fantasmagóricos ursos-espírito do Canadá

Ontem às 11:00

"Um novo modelo de guerra". Ucrânia conquista posição russa só com drones aéreos e terrestres e cria "um dilema"

Hoje às 08:00

Todos os produtos agrícolas testados neste estudo deram positivo para pesticidas. Há inclusive químicos que "duram para sempre"

Há 3h e 52min

Saiu em precária há 14 anos e não voltou à prisão. Foi apanhado em Setúbal

17 abr, 17:29

Pensava que era uma ressaca. No dia seguinte não conseguia ver

Ontem às 15:00

Estas mulheres submeteram-se a uma mastectomia para combater o cancro. Depois veio a dor

Ontem às 12:00

Preço do petróleo cai a pique segundos após o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz

17 abr, 14:54

A guerra ucraniana também passa pelas torneiras. Depois do inverno às escuras, teme-se um verão sem água

Ontem às 17:15

Influenciadoras russas insurgem-se contra as políticas de Putin. "As pessoas têm medo de si"

Ontem às 17:05