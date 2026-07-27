Três mortos e vários feridos em tiroteio num festival gastronómico de Seattle. Um dos feridos é uma criança de dois anos

Há 3h e 5min

Um suspeito foi detido

Três pessoas morreram e pelo menos quatro outras, incluindo uma criança, ficaram feridas num tiroteio na noite de domingo num popular festival gastronómico de Seattle, nos EUA, a um quarteirão do icónico Space Needle.

O tiroteio ocorreu no domingo à noite por volta das 18:00 (02:00 em Lisboa) no Seattle Center, que acolhia o festival anual Bite of Seattle, com a duração de três dias e onde se esperava a presença de milhares de pessoas.

Duas pessoas foram declaradas mortas no local e outras quatro, a mais jovem com 2 anos de idade, foram levadas para o Harborview Medical Center, informou o Corpo de Bombeiros em comunicado. Outra pessoa apareceu posteriormente noutro hospital com um ferimento de bala.

Na conferência de imprensa ao final da noite de domingo, o chefe assistente da Polícia de Seattle, Tyrone Davis, disse que uma das vítimas hospitalizadas tinha falecido posteriormente.

Davis confirmou que um suspeito foi detido e as autoridades ainda estão à procura de uma pessoa que acreditam estar envolvida. A presidente da Câmara de Seattle, Katie Wilson, tinha dito anteriormente que duas pessoas estavam sob custódia, mas atualizou depois a sua declaração.

Davis afirmou que se acredita que duas pessoas estavam a trocar tiros, acrescentando que a investigação está em curso e que “não há qualquer ameaça iminente para a a comunidade”. Ainda não se sabe o que motivou o tiroteio.

Entre os feridos estão uma criança de 2 anos, um homem de 23 e uma mulher de 39 anos que se encontravam em situação estável, enquanto uma mulher de 40 anos sofreu ferimentos ligeiros, acrescentou a porta-voz. O Harborview Medical Center informou que todos os pacientes que recebeu sofreram ferimentos de bala. Os ferimentos dos quatro pacientes variam entre o braço, a perna, o abdómen e a parte inferior da perna, segundo o hospital.

"Stands" de vendedores alinhavam-se ao longo do extenso complexo de eventos ao ar livre do Seattle Center, enquanto milhares de pessoas provavam pratos de várias cozinhas e participavam em jogos. Faith Adia Hunter disse que estava com amigos a acabar de comprar comida numa barraca de crepes quando se ouviram tiros. Hunter diz que percebeu que o atirador estava perto deles. "Estávamos mesmo ao lado dele quando tudo começou, por isso saímos a correr", disse. "Também saímos a correr para dentro do edifício, juntamente com a multidão", referiu.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostraram multidões a caminhar pelos corredores das tendas no exterior, antes de tiros fazerem as pessoas fugir.

Duas testemunhas que estavam no festival disseram à afiliada da CNN, KOMO, que ouviram "sete ou oito tiros", acrescentando que as pessoas estavam a correr "para todo o lado". Um homem disse que estava perto de um palco onde uma banda tocava quando ouviu "pelo menos duas dezenas de tiros".

Outro homem disse que algumas pessoas não reagiram imediatamente, pensando "ah, devem ser fogo de artifício ou algo do género", mas depois, depois de ouvirem mais tiros, viu pessoas a "correr pela zona" a tentar sair.

Algumas pessoas pareciam ter-se abrigado na loja de presentes Space Needle, no Seattle Center, como mostra um vídeo partilhado com a CNN:

O seu browser não suporta vídeo HTML5.

A presidente da Câmara de Seattle, Katie Wilson condenou o tiroteio como um "ato de violência horrível". "As famílias afetadas estão a viver o pior momento das suas vidas, e toda uma comunidade está a tentar compreender como é que um encontro construído em torno da cultura, da ligação e da alegria terminou em tiroteio."

"Esta noite, a nossa atenção está focada nas pessoas que perderam a vida, nas que lutam para recuperar e nas famílias que as apoiam", acrescentou. "Seattle está de luto convosco e nós estaremos ao vosso lado nos dias difíceis que se avizinham."

O festival anual teve início em 1982 e atrai 350 mil participantes ao longo de "três dias de comida, bebida e celebração comunitária", de acordo com o portal do evento.