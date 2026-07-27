Jovem de 15 anos detido por tiroteio que fez três mortos em festival de Seattle

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Autoridades acreditam que duas pessoas estiveram envolvidas no ataque

A polícia confirmou esta segunda-feira a detenção de um jovem de 15 anos em ligação com o tiroteio ocorrido este domingo no Seattle Center. Dois homens, de 18 e 44 anos, e uma mulher, de 56 anos, foram mortos, e várias outras pessoas - incluindo uma criança pequena - ficaram feridas.

A polícia de Seattle está a trabalhar para identificar um segundo suspeito no tiroteio ocorrido num popular festival gastronómico aos pés da icónica Space Needle.

As autoridades acreditam que duas pessoas estavam a trocar tiros, de acordo com o chefe assistente da polícia de Seattle, Tyrone Davis, que afirmou não haver qualquer ameaça à segurança pública.

Houve pelo menos sete vítimas atingidas pelos disparos, possivelmente oito, disse Davis numa conferência de imprensa. Questionado sobre se o segundo suspeito poderia ser uma das vítimas mortais, Davis respondeu: "É possível, mas não podemos confirmar isso até que a investigação esteja concluída".

A polícia pede que qualquer pessoa com informações sobre o tiroteio se apresente.

O tiroteio mortal ocorrido na noite de domingo no Bite of Seattle, um evento gratuito que atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos, fez com que os participantes corressem para salvar as suas vidas. Um grande grupo foi visto a derrubar uma vedação para escapar após uma saraivada de tiros, o mais recente e macabro episódio da crescente lista de americanos vítimas de violência armada enquanto realizavam atividades quotidianas.

As autoridades responderam a relatos de disparos pouco depois das 18:00 no Seattle Center.

"Foram cerca de seis ou sete tiros, vários deles", disse Justice Beitzel, que jantava com amigos enquanto decorria um concerto nas proximidades, a Ben Hunte, da CNN. "De repente, vi pessoas a correr na nossa direção."

Duas pessoas foram declaradas mortas no local. Outra vítima morreu depois de ser levada para um hospital local, disse Davis ao final da noite de domingo.

Num áudio da central de emergência obtido pela CNN, ouve-se uma pessoa a solicitar um "torniquete infantil pequeno" para uma vítima no local.

Um menino de 2 anos foi levado para o Harborview Medical Center, informou o Corpo de Bombeiros no domingo. Na manhã desta segunda-feira, a criança permanecia no hospital em “condições satisfatórias”, segundo Susan Gregg, diretora de relações com os media do hospital.

Outras vítimas foram assistidas em hospitais da região, incluindo um homem de 23 anos e uma mulher de 39 anos que já receberam alta do Harborview, e um homem de 27 anos que foi libertado do UW Medical Center - Montlake, acrescentou Gregg.

A polícia recuperou duas armas e afirmou acreditar que duas pessoas estavam a trocar tiros. Davis descreveu o suspeito sob custódia como um jovem.

O que motivou o tiroteio é ainda desconhecido. As autoridades pediram que as testemunhas do sucedido se apresentem com qualquer informação que possa ser útil para a investigação.

Este é um dos pelo menos 271 tiroteios em massa ocorridos nos EUA este ano, segundo o Gun Violence Archive, que define um tiroteio em massa como aquele em que quatro ou mais vítimas são baleadas.

O Seattle Center ocupa uma área de 30 hectares e alberga a Space Needle e a maior arena da cidade, atraindo mais de 12 milhões de visitantes por ano. Centenas de milhares destes visitantes também aproveitam o festival anual Bite of Seattle, que reúne centenas de vendedores locais que oferecem comida criativa e entretenimento ao vivo durante três dias.

No domingo, multidões circulavam pelas bancas de comida de rua, comprando pratos de poke, taças de massa e marisco grelhado na hora. Os utilizadores das redes sociais registaram com entusiasmo os seus momentos de prazer, partilhando vídeos com queijo derretido e massa enrolada.

Com os disparos, o ambiente festivo transformou-se em pânico. Os frequentadores do festival apressaram-se a fugir do perigo.

Uma transmissão em direto da banca de comida Hawaiian Honey Cones captou um homem a falar para a câmara enquanto pelo menos quatro tiros eram disparados ao fundo.

As pessoas baixaram-se e correram do local enquanto um grande grupo de participantes derrubava uma vedação à saída.

Após o caos, as testemunhas partilharam relatos variados do que viram e ouviram.

Duas testemunhas disseram à afiliada da CNN, KOMO, que ouviram sete a oito tiros, enquanto as pessoas corriam em todas as direções. Outro participante disse que estava perto de um palco onde uma banda estava a atuar quando ouviu pelo menos duas dezenas de tiros.

Outro homem disse que algumas pessoas não reagiram imediatamente, pensando: "Ah, devem ser fogos de artifício ou algo do género". Mas, depois de se ouvirem mais tiros, viu pessoas a "correr pela área" a tentar sair.

Algumas pessoas pareciam ter-se abrigado na loja de presentes Space Needle, no Seattle Center, como mostrou um vídeo partilhado com a CNN.

Polícias, equipas de emergência e agentes de várias agências, incluindo o FBI, estiveram no local após o incidente, como mostram as imagens.

Uma equipa da SWAT do estado de Washington também estava a caminho para prestar auxílio a pedido da polícia de Seattle, afirmou o governador Bob Ferguson.

A CNN contactou a polícia e as autoridades municipais de Seattle, bem como o Seattle Center, o FBI e o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF).

A presidente da Câmara de Seattle, Katie Wilson, classificou o tiroteio como “um ato de violência horrível” e disse que a comunidade “está a tentar compreender como é que um encontro que celebrava a cultura, a ligação e a alegria terminou em tiroteio”.

“Nos próximos dias, vamos apurar o que aconteceu e ser transparentes com o público sobre o que descobrimos”, escreveu Wilson. “Esta noite, a nossa atenção está focada nas pessoas que perderam a vida, nas que lutam para recuperar e nas suas famílias.”

Sara Smart, Hanna Park, Amanda Watts, Jamie Gumbrecht e Josh Campbell, da CNN, contribuíram para esta reportagem