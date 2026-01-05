Cerca de 500 voos cancelados e comboios parados em Amesterdão por causa da neve

Andreia Miranda
5 jan, 11:06

Espera-se que o número aumente ao longo do dia

A queda de neve está a perturbar nesta segunda-feira o tráfego aéreo, ferroviário e rodoviário nos Países Baixos, com o cancelamento de centenas de voos e a paralisação de todos os comboios em Amesterdão.

Segundo a Reuters, o aeroporto Schiphol, um dos mais movimentados da Europa, cancelou quase 500 voos esta manhã e espera-se que o número aumente ao longo do dia.

O aeroporto já tinha sido forçado a cancelar centenas de voos por dia desde sexta-feira, devido à neve e às temperaturas geladas.

Em comunicado, o aeroporto diz que "por causa das condições meteorológicas de inverno e ao descongelamento dos aviões, os voos de segunda-feira, 5 de janeiro, poderão sofrer atrasos ou cancelamentos. Além disso, não há comboios a circular na região de Amesterdão devido às condições meteorológicas".

A empresa ferroviária confirma que "não há comboios" na região de Amesterdão.

"Devido às condições meteorológicas, não existe atualmente qualquer serviço ferroviário na região de Amesterdão. Por favor, não viaje ou utilize transportes alternativos. O plano de viagem será atualizado logo que possível e poderá apresentar temporariamente informações incorretas. Tenha em atenção que os comboios podem ser cancelados pouco antes da partida. Consulte o plano de viagem pouco antes da partida para obter as informações mais atualizadas. Esta situação prolongar-se-á, pelo menos, até às 14:00 horas", lê-se no comunicado.

A neve que cobriu grande parte dos Países Baixos nesta manhã também perturbou o tráfego, uma vez que não havia comboios a funcionar na região em torno de Amesterdão e os transportes públicos foram gravemente afetados em muitos locais do país.

Prevê-se que a queda de neve continue nos Países Baixos durante toda a semana.

Temas: Schiphol Países Baixos Comboios Aviões

Europa

O que se sabe sobre a apreensão pelos EUA de um petroleiro de bandeira russa

Há 16 min

UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

Há 1h e 12min

GUERRA AO MINUTO | Mais de um milhão de casas na Ucrânia sem energia e água após ataque russo

Há 1h e 34min

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
Mais Europa

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00