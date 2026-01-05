Cerca de 500 voos cancelados e comboios parados em Amesterdão por causa da neve

5 jan, 11:06

Espera-se que o número aumente ao longo do dia

A queda de neve está a perturbar nesta segunda-feira o tráfego aéreo, ferroviário e rodoviário nos Países Baixos, com o cancelamento de centenas de voos e a paralisação de todos os comboios em Amesterdão.

Segundo a Reuters, o aeroporto Schiphol, um dos mais movimentados da Europa, cancelou quase 500 voos esta manhã e espera-se que o número aumente ao longo do dia.

O aeroporto já tinha sido forçado a cancelar centenas de voos por dia desde sexta-feira, devido à neve e às temperaturas geladas.

Em comunicado, o aeroporto diz que "por causa das condições meteorológicas de inverno e ao descongelamento dos aviões, os voos de segunda-feira, 5 de janeiro, poderão sofrer atrasos ou cancelamentos. Além disso, não há comboios a circular na região de Amesterdão devido às condições meteorológicas".

A empresa ferroviária confirma que "não há comboios" na região de Amesterdão.

"Devido às condições meteorológicas, não existe atualmente qualquer serviço ferroviário na região de Amesterdão. Por favor, não viaje ou utilize transportes alternativos. O plano de viagem será atualizado logo que possível e poderá apresentar temporariamente informações incorretas. Tenha em atenção que os comboios podem ser cancelados pouco antes da partida. Consulte o plano de viagem pouco antes da partida para obter as informações mais atualizadas. Esta situação prolongar-se-á, pelo menos, até às 14:00 horas", lê-se no comunicado.

A neve que cobriu grande parte dos Países Baixos nesta manhã também perturbou o tráfego, uma vez que não havia comboios a funcionar na região em torno de Amesterdão e os transportes públicos foram gravemente afetados em muitos locais do país.

Prevê-se que a queda de neve continue nos Países Baixos durante toda a semana.