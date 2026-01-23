China diz que duas pessoas morreram após barco virar em águas disputadas com Filipinas

Agência Lusa , AM
Há 1h e 12min
Scarborough

O barco virou a cerca de 100 quilómetros a noroeste do recife de Scarborough

Duas pessoas morreram e outras quatro estão desaparecidas, após um navio cargueiro com bandeira de Singapura e 21 filipinos a bordo ter virado no mar do Sul da China, informaram esta sexta-feira as autoridades chinesas.

A guarda costeira chinesa e as operações da Marinha do Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular (ELP) resgataram 15 pessoas na operação em curso. Entre elas, 14 estavam em condição estável, de acordo com o Comando do Teatro Sul do ELP.

O barco virou a cerca de 100 quilómetros (60 milhas) a noroeste do recife de Scarborough, informou a guarda costeira chinesa em comunicado. Scarborough é um dos recifes mais disputados do mar do Sul da China.

O contacto foi perdido na noite de quinta-feira com o navio cargueiro que seguia para a província de Guangdong, no sul da China.

A guarda costeira das Filipinas disse hoje em comunicado que enviou dois navios e aeronaves para ajudar nas operações de resgate da tripulação do navio de carga identificado como Devon Bay.

A área é palco de frequentes confrontos entre navios chineses e filipinos. Ambos os países reivindicam o território e patrulham as águas próximas ao recife, que também é reivindicado por Vietname, Malásia, Brunei e Taiwan.

Um navio da marinha chinesa colidiu acidentalmente com um navio da guarda costeira chinesa em agosto, enquanto tentava bloquear um navio da guarda costeira filipina perto do banco de areia de Scarborough.

