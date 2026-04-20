Leão XIV adverte para "injustiça que corrompe corações" e para "comércio supersticioso"

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Papa Leão XIV cumpre a penúltima etapa da sua visita a Angola

O Papa Leão XIV apelou, em Saurimo, no Leste de Angola, à fé em Cristo, alertando que “quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos”.

“Com efeito, hoje vemos que muitos desejos das pessoas são frustrados pelos violentos, explorados pelos prepotentes e enganados pela riqueza. Quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos”, declarou, na homília que está a proferir na missa que reúne milhares de pessoas na esplanada de Saurimo.

Leão XIV, que se referiu ao “comércio supersticioso, no qual Deus se torna um ídolo que se procura apenas quando nos serve e enquanto nos serve”, salientou que Cristo “não rejeita esta procura insincera, mas incentiva a sua conversão”.

“Não manda embora a multidão, mas convida todos a examinar o que palpita no nosso coração. Cristo chama-nos à liberdade: não quer servos nem clientes, mas procura irmãos e irmãs a quem se dedicar com todo o seu ser. Para corresponder com fé a este amor, não basta ouvir falar de Jesus: é preciso acolher o sentido das suas palavras. Nem basta sequer ver o que Jesus faz: é preciso seguir e imitar a sua iniciativa”, apelou.

A Igreja Católica angolana tem manifestado a sua preocupação com o crescimento de rituais associados a superstições, questão muito presente no Leste de Angola, região onde a evangelização cristã foi mais tardia.

“Até os mais belos dons do Senhor, que cuida sempre do seu povo, se tornam então uma exigência, um prémio ou uma chantagem, e são mal compreendidos precisamente por quem os recebe. O relato evangélico faz-nos, portanto, compreender que existem motivos errados para procurar Cristo, sobretudo quando é considerado um guru ou um amuleto da sorte”, advertiu.

O Papa citou o Evangelho – “Vós procurais-me, não por terdes visto sinais miraculosos, mas porque comestes dos pães e vos saciastes” – para afirmar que Cristo pergunta se é procurado “por gratidão ou por interesse, por cálculo ou por amor”.

Leão XIV afirmou que o que o trouxe até aqui, para estar com a população de Saurimo, foi a “Boa Nova, o Evangelho que corre como sangue nas veias”.

“Não viemos ao mundo para morrer. Não nascemos para nos tornarmos escravos nem da corrupção da carne, nem da corrupção da alma: toda a forma de opressão, violência, exploração e mentira nega a ressurreição de Cristo, dom supremo da nossa liberdade. Na verdade, esta libertação do mal e da morte não acontece apenas no fim dos tempos, mas na história de todos os dias”, declarou.

Leão XIV diz que os idosos devem ser apoiados mas também escutados

O Papa Leão XIV manifestou apreço pelas iniciativas das autoridades angolanas em favor dos idosos, defendendo que estes não devem ser apenas apoiados, mas escutados, porque “guardam a sabedoria de um povo”.

Leão XIV dirigiu esta mensagem na visita que realizou a um lar de idosos, em Muangueje, Saurimo, capital da província da Lunda Sul, onde vai também celebrar uma missa.

“Gostaria de manifestar o meu apreço às autoridades angolanas pelas iniciativas em favor dos idosos, bem como a todos os colaboradores e voluntários”, disse o Papa, citado pela televisão angolana TPA, frisando que o cuidado das pessoas mais frágeis é um sinal muito importante da qualidade da vida social de um país.

Segundo Leão XIV, os idosos não devem ser apenas assistidos, “mas, em primeiro lugar” devem ser escutados, pois guardam “a sabedoria de um povo”.

“E temos de lhes ser gratos, pois enfrentaram grandes dificuldades pelo bem da comunidade”, referiu.

O Papa disse esperar que os idosos possam viver realmente no lar num ambiente familiar.

O lar acolhe 64 idosos, na sua maioria mulheres (36), tendo sido recentemente reabilitado com o apoio de algumas empresas, sobretudo do setor extrativo.

Na sua mensagem, os idosos agradeceram a presença do Papa naquele lar, frisando que a visita é motivo de uma grande alegria.

Em representação dos idosos, uma mulher, que falou em tchokwe, língua local, contou que se encontra no lar há cinco meses, porque os seus filhos a acusaram de ser feiticeira e a queriam matar.

“Já pegaste feitiço e os nossos filhos estão sempre doentes. Eu, vossa mãe é que vou matar os vossos filhos, eu que vos criei e não morrestes? Esta é a razão pela qual estou aqui, porque os meus próprios filhos acusaram-me deste crime, pegaram sacos para ser embrulhada e atirada ao rio”, contou.

O Papa, que seguiu para a Sé Catedral, vai agora realizar o ponto mais alto desta visita, a celebração da missa campal.

Leão XIV, que cumpre a penúltima etapa da sua visita a Angola, deixou Luanda na manhã desta segunda-feira, para Saurimo, regressando à capital angolana depois das 15:00, para o encontro com bispos, sacerdotes, consagrados, consagradas e agentes pastorais.

O fim desta visita do Papa, que se encontra desde sábado em Angola, está programado para terça-feira, quando deverá seguir para a Guiné Equatorial, a última etapa do périplo pelo continente africano, que termina na quinta-feira e que incluiu ainda Argélia e Camarões.