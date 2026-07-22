Tempo de espera nas urgências e índice de abandono baixaram, diz ministra

Agência Lusa , JS
Há 1h e 3min
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, no Parlamento (LUSA)
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Ana Paula Martins ainda ressaltou que a quantidade de idas às urgências diminuiu de 20% a 40% com a triagem do SNS24

A ministra da Saúde revelou esta quarta-feira que o índice de abandono na urgência baixou, assim como o tempo global de espera, e que com a triagem do SNS24 as idas à urgência caíram entre 20% a 40%.

”Globalmente, os nossos indicadores de urgência são, de facto, melhores. Temos menos pessoas a ir à urgência, reduzimos em cerca de 20 a 30%, nalguns casos em 40%, com a triagem com o SNS24”, disse Ana Paula Martins, que falava aos jornalistas após a sessão de abertura da conferência "Doença de Alzheimer: Momento de Agir", que esta quarta-feira decorre na Assembleia da República.

A ministra disse ainda que, apesar de globalmente o tempo de espera ter caído, nalguns casos a espera reduziu menos, como nos doentes mais complexos, que fazem com que a taxa de internamento dos doentes que acorrem à urgência tenha aumentado.

Segundo revelou, há também “menos situações de contingência” – com urgências apenas a receber utentes enviados pelo Centro Operacional de Doentes Urgentes (CODU) -, mas avisou que isso não significa que não haja constrangimentos, sobretudo em agosto, quando cerca de 30% das equipas tirar férias.

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“Mas o planeamento, posso garantir aos portugueses, foi feito com todo o rigor, dentro dos recursos humanos que nós temos, com escalas que naturalmente vão sendo adaptadas semana a semana”, disse a governante, reconhecendo que há “zonas de maios pressão”, dando o exemplo do Algarve.

Sobre as urgências no Algarve, designadamente em Portimão, a ministra rejeitou que haja falta de macas: “Nós temos muitas macas, nós compramos macas todos os anos. O que nós temos, por vezes, é um tempo que transcende os 30, 40 ou 50 minutos para a triagem e isso tem que ver com o espaço que temos na urgência”, explicou.

Sobre a urgência de Obstetrícia de Almada, a ministra recusou que tenha fechado, esclarecendo: “o que aconteceu, e acontecerá mais alguns dias, esperamos que poucos, (…) é que há dias em que estamos numa situação de contingência, (…) abertos para CODU”.

Sobre a concentração de urgências, disse que no segundo semestre do ano avançarão outros casos, não só na obstetrícia, mas noutras áreas, cuja proposta deverá ser apresentada em setembro, com urgências metropolitanas e regionais.

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A propósito da rede de referenciação das urgências, a ministra sublinhou a necessidade de rever a composição das equipas.

“Tem que ser revista à luz da melhor prática europeia”, acrescentou.

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Temas: Saude Urgências Espera urgências Saude publica SNS

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