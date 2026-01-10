Mais de 440 doentes esperam quase cinco horas pela primeira observação nas urgências hospitalares

Agência Lusa , MP
Hoje às 10:28
Lisboa concentra o maior número de utentes em espera, com os tempos de espera a chegar às nove horas no Amadora-Sintra

As urgências dos hospitais do país tinham, cerca das 09:30 deste sábado, 443 doentes à espera de primeira observação, com tempos médios de quatro horas e 54 minutos para os urgentes e de 49 minutos para os muito urgentes.

Segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a região de Lisboa e Vale do Tejo concentrava o maior número de doentes em espera, com um total de 270.

Os doentes classificados como urgentes (pulseira amarela) aguardavam, em média, quatro horas e 54 minutos, enquanto os muito urgentes (pulseira laranja) esperavam cerca de 48 minutos.

No Norte estavam 80 doentes à espera de primeira observação, na região Centro encontravam-se 67 doentes, no Alentejo, nove doentes aguardavam atendimento, enquanto no Algarve estavam 23 doentes em espera, segundo os dados consultados pela agência Lusa.

Entre os hospitais com maiores tempos de espera, o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca – Amadora-Sintra registava 42 doentes urgentes com uma espera média de nove horas e 33 minutos.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 12 doentes aguardavam, em média, sete horas e 58 minutos.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 128 serviços de urgência estarão abertos em todo o país durante o fim de semana, a que se juntam 35 de Ginecologia e Obstetrícia que estão a funcionar no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, sendo que as dificuldades têm sido mais evidentes em Lisboa e Vale do Tejo.

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e no Hospital São Bernardo, em Setúbal vão estar encerradas este sábado, número que sobe para três no domingo, maioritariamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo as escalas de urgências publicadas no Portal do SNS.

No domingo, prevê-se o encerramento da urgência de Ginecologia do Hospital Vila Franca de Xira, bem como os serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, e no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

