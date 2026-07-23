Hospital de São Francisco Xavier está a fazer "todos os esforços" para garantir urgências de obstetrícia em agosto

Agência Lusa , JS
Há 1h e 8min
Hospital (Freepik)
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Ordem dos Médicos havia anunciado que a urgência de obstetrícia estaria fechada no próximo mês, e hospital reconhece que serviço só estará a funcionar para as utentes encaminhadas pelo CODU do INEM

O Hospital de São Francisco Xavier anunciou esta quinta-feira que está a desenvolver “todos os esforços” para garantir a resposta plena da urgência de obstetrícia em agosto, altura em que está previsto que funcione apenas para utentes encaminhadas pelo INEM.

Em comunicado divulgado ao final do dia, a Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO) referiu que a urgência ginecológica e obstétrica do Hospital de São Francisco Xavier “não vai estar encerrada em agosto”, mas reconheceu que apenas “estará a funcionar para as utentes encaminhadas” pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.

Ao mesmo tempo que avançou que a urgência em causa “não encerrará em agosto”, a ULSLO adiantou que está a desenvolver, em articulação com as equipas clínicas e com a Direção Executiva do SNS, “todos os esforços necessários para assegurar a resposta plena do serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier durante o mês de agosto, com o objetivo de garantir a resposta mais alargada possível à população”.

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A ULS recordou ainda que as utentes com situações agudas do foro ginecológico ou obstétrico devem contactar previamente a linha SNS 24 para receberem aconselhamento e serem devidamente encaminhadas para a unidade de saúde mais adequada à sua situação clínica.

Na manhã desta quinta-feira, o bastonário da Ordem dos Médicos alertou que a urgência de obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier iria permanecer encerrada durante todo o mês de agosto, assegurando apenas resposta emergente quando acionada pelo INEM.

“A informação que nos foi dada hoje de manhã é que o São Francisco Xavier irá estar de portas fechadas durante todo o mês de agosto”, disse Carlos Cortes, que falava aos jornalistas no final de uma visita à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Almada.

Segundo o bastonário, a única resposta que o serviço de obstetrícia daquele hospital da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental dará será de emergência “ao INEM, quando isso for necessário”.

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Temas: Saude Urgências Urgencias de obstetricia Hospital de São Francisco Xavier Urgencias fechadas
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