Ministra da Saúde reenvia regulamentação de tarefeiros para António José Seguro

Catarina Guerreiro
Há 36 min
Médico (Freepik)

Governo suspendeu processo depois de Marcelo ter pedido alterações ao diploma. Mas para evitar que os especialistas continuem a sair do SNS, Ana Paula Martins quer definir regime de incompatibilidade para tarefeiros e vai retomar diploma com o novo presidente

O Governo prepara-se para reenviar para Belém, agora para o novo Presidente da República, o documento que define um regime de incompatibilidades dos médicos tarefeiros. Isto depois do seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, ter analisado e devolvido à ministra da Saúde o decreto-lei sugerindo algumas mudanças por considerar existirem riscos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), poder criar muita contestação e até colidir com a lei.

Para evitar entrar em discussão com Marcelo Rebelo de Sousa o Executivo adiou toda esta questão para depois da eleição presidencial. O diploma, sabe a CNN Portugal, já voltou a sair, entretanto, do Ministério da Saúde para seguir os trâmites e chegar às mãos de António José Seguro.

Em causa estão as novas regras para os médicos tarefeiros que foram apresentadas pela ministra da Saúde como prioritárias em outubro passado, quando o diploma foi aprovado em Conselho de Ministros. Mas cinco meses depois as regras ainda estão apenas no papel.

O decreto-lei regulamenta a atividade dos médicos tarefeiros que através de empresas prestam serviços aos hospitais públicos sem pertenceram aos quadros das unidades de saúde. O Executivo, segundo apurou a CNN Portugal, vai criar um regime de incompatibilidades para estes clínicos.

Uma das incompatibilidades em cima da mesa é a de os especialistas que rescindam com o SNS não poderem prestar serviço como tarefeiros durante dois anos no setor público. Assim, por exemplo, um obstetra que rescinda com o hospital onde trabalha não pode ser contratado como tarefeiro noutra unidade pública durante aquele período.

A ideia é impedir que os especialistas continuem a sair do SNS, para se tornarem tarefeiros e prestar serviços à tarefa nos hospitais públicos, como tem sucedido nos últimos anos.

Só desde 2022 e até outubro de 2025, já rescindiram com o SNS 6.132 médicos. Nos primeiros dez meses do ano passado, pelo menos 1.151 clínicos decidiram sair dos quadros dos hospitais. É precisamente a falta de especialistas que tem levado a que muitas urgências tenham de ficar fechadas, nomeadamente de obstetrícia e ginecologia.

Outra das incompatibilidades destina-se aos recém-especialistas e estipula que todos os que recusem uma vaga no SNS fiquem igualmente impedidos de prestar serviço como tarefeiros durante um determinado período de tempo.

A regulamentação dos tarefeiros poderá mesmo ser uma das primeiras polémicas na Saúde que o novo Presidente da República terá de enfrentar. Até porque o líder da associação de tarefeiros, Nuno Figueiredo e Sousa, numa carta que enviou ao antecessor de António José Seguro, deixou o aviso de que “a promulgação de um diploma que não tenha em consideração a realidade concreta destes profissionais poderá conduzir a uma paralisação dos serviços de urgência a nível nacional, com consequências graves para a segurança dos utentes e para a estabilidade do SNS”.

Temas: Saude Tarefeiros António José Seguro Marcelo Rebelo de Sousa Medicos

Saúde

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